Dirigentes de los distintos partidos están usando “trucos”, no muy ingeniosos por cierto, para promover sus aspiraciones a determinados cargos electivos. Como no se pueden declarar como aspirantes, porque las leyes no se lo permiten, están colocando letreros y vallas con sus imágenes, con mensajes en los que no se mencionan candidaturas, pero se utilizan slogans que no dejan dudas a quien lee los mensajes. Es decir, están haciendo trampa, pero esos aspirantes a regidurías, alcaldías o diputaciones, solo están copiando a sus líderes, que ya antes colocaron vallas promoviendo las afiliaciones en sus partidos, pero con esto también se promovían para la Presidencia.