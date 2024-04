Legisladores dieron un espaldarazo al Sermón de la Siete Palabras emitido por la Iglesia católica el pasado Viernes Santo, en el que se pronunció en torno a varios males que afectan a la población dominicana.



Entre ellos la Iglesia denunció el sistema de justicia que favorece a los ricos y excluye a los pobres, y somete a estos últimos a un sistema carcelario inhumano.



En ese sentido, senadores y diputados de la oposición se mostraron contestes con el mensaje basados en los evangelios y arremetieron contra el presente gobierno.



“Qué bueno que la Iglesia lo ha hecho, porque ya en varias ocasiones nosotros hemos hablado del tema y el pueblo se dio cuenta de lo que realmente está viviendo, y llegó el momento de que el pueblo tome la decisión en función de eso. Si el pueblo vota por las presentes autoridades, entonces está ratificando que lo que están haciendo está bien”, manifestó el portavoz en la Cámara Alta de Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez.



De forma similar, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Tulio Jiménez indicó que en su sermón del pasado fin de semana la Iglesia católica sacó a luz “los trapitos” al actual gobierno, que a su juicio es lo que el pueblo, la sociedad y dominicanos dicen a diario.



“¿Cómo un gobierno que (dicen) tiene un 63%, la gente crítica de que no hay seguridad ciudadana, que no hay salud; de que un 45% dicen que la canasta familiar no está a su alcance; dice que el Gobierno, que tiene un 60% para reelegirse? Y de ahí es que se ha dicho que un gobierno que no ha cumplido con la salud, con la seguridad ciudadana ni con nada ¿cómo le puede decir a este país que su cumplimiento de campaña o lo que decía en campaña no se ha hecho realidad?, por eso la iglesia ha sacado a la luz ´los trapito´, como dicen por allí, y le ha dicho ´no, excúsame, este país no es lo que ustedes están diciendo´”, afirmó.



El congresista de la oposición adelantó que dijo a algunos de sus amigos que la política ya tiene otra cara, “porque hoy” se comienza una nueva etapa de lo que es la reelección del Gobierno. Aseguró que con el Sermón de la Siete Palabras “hoy la reelección comienza a desmoronarse, a caerse, a derrumbarse del Palacio (Nacional)”.



Ministerio de Justicia



En reacción al tema, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja, Alexis Jiménez, pidió a la Iglesia católica trabajar unidos y abogó por la aprobación en esta legislatura del proyecto de ley del Ministerio de Justicia que cursa en el órgano parlamentario.



El perremeísta entiende que al final cada caso debe ser analizado, Al respecto, considera que se debe tener una justicia inteligente, de equidad, igualdad y accesibilidad, “en donde tú tener dinero no sea el óbice para que el imperio de la justicia no se aplique”.

El diputado Ramón Ceballos difiere del grupo

El diputado de Ultramar y miembro del PRM Ramón Ceballos dijo que es católico y cree en esa Iglesia, pero que no comparte algunos de los detalles que ésta emitió en el reciente Sermón. “Yo no comparto lo de la inseguridad. RD no es el país más inseguro que hay en América Latina. No es verdad que la inflación en la República Dominicana sea más alta que en la mayoría de los países de América Latina. No puedo compartir eso”, ponderó.