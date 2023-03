Es normal que un aspirante a cualquier cargo en la administración pública, con el propósito de salir triunfante en las elecciones -sean municipales, presidenciales o congresuales-, presente sus ofertas… es lo que se estila. ¡Y es de lógica política!



En el plano de la consulta electoral-presidencial fijada para el 19 de mayo del 2024, las ofertas de los candidatos tienen que ser bien diseñadas con el objetivo de que lleguen a las grandes mayorías y con “sabor” a credibilidad.



Como lo expuse hace unos meses, ya el pueblo no acepta que se le engañe, no cree en falsas promesas.

De manera que los aspirantes a la jefatura del Estado tienen que tener “sumo cuidado” al momento de presentar sus ofertas de campaña. ¿O me equivoco?



Pero, ¿cuáles deben ser las ofertas electorales por parte de quienes serán los candidatos (principales) -Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez Durán- que despierten simpatías en las grandes mayorías de votantes?



No tengo autoridad para señalar las ofertas, y que los candidatos las hagan suyas.



¿Cuáles son las ofertas “más apetecibles” para el pueblo, que finalmente es el que decide quién debe ser el ganador de la contienda presidencial del 24?



Veamos estas ofertas:



1.- La rebaja, y de manera drástica, de la canasta familiar. En las promesas de campaña esta oferta debe ocupar el primer lugar.



2.- En el pliego de ofertas no debe faltar la promesa de los candidatos de frenar la delincuencia. Y que dentro de este mal que ataca sin piedad a la sociedad prometa que los feminicidios y el tráfico de drogas disminuirán (¿?) en más de un 70 por ciento.



3.- Que el tan “cacareado” 4% para la Educación Nacional -del presupuesto del Estado- sea aplicado como se concibió. Que todo ese dinero, que figura en el 4%, no se dilapide como incluso ha revelado el propio ministro de Educación don Angel Hernández quien reemplazó en el importante cargo a Roberto Furcal.



Furcal, a pesar de tantas alharacas meses antes de asumir el puesto, -hay que decirlo sin miedo-, resultó un total fiasco como ministro.



4-Que algún aspirante a la presidencia se decida, por primera vez en el caldeado proceso electoral, a prometer (y cumplir) dar la reclamada protección a la niñez desamparada, a los niños de la calle, indigentes y andrajosos. Esta es una oferta que ganaría cientos de miles de votantes.



¿Cuál de los candidatos tendrá en su “mochila” algunas de las citadas ofertas electorales?



¡No sería tan difícil prometerlas y hacerlas realidad!