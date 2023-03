Anoten la siguiente opinión categórica y que no deja ver visos de nebulosa: El periodismo que se ejerce en República Dominicana, a pesar de las vicisitudes y que a lo largo de su historia ha sido vilipendiado, ¡nunca colapsará!



El periodismo local no conoce la muerte (…), pero tampoco les teme a sus detractores, malvados, perversos y practicantes de la más acentuada maledicencia.



Los sectores más negativos y recalcitrantes de la sociedad dominicana, que tratan de atascar el trabajo profesional de los periodistas, deben saber (y que no se hagan los tontos) que ni en los tiempos más aciagos y tenebrosos -los que vivió el país en la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina y más adelante, los terribles tres períodos de gobierno (1966-1970, 1970-1974, 1974-1978) dirigidos Joaquín Balaguer-, la prensa no pudo ser silenciada.



Acepto, sin embargo, que Trujillo Molina, con todo su poder que ejerció con manos de hierro, puso cortapisas al trabajo de los periodistas quienes se vieron impedidos de realizar una labor más clara respecto a ofrecer al público toda la verdad de los acontecimientos, especialmente en el plano político, registrados en todo el territorio nacional.



Precisamente acabo de publicar un libro en el que recuerdo la calidad, bravura y con un criterio de responsabilidad, reciedumbre, pundonor y respeto a los principios y la ética a una pléyade de talentosos periodistas, muchos de ellos perteneces a la que he llamado de “La Vieja Guardia”.



La obra, cuyo lanzamiento tuvo lugar el pasado viernes en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, tiene el título Historia Imborrable (Gigantes del periodismo dominicano).



Y lean algunos nombres de los periodistas que están plasmados en el libro:



Rafael Herrera, Mario Álvarez Dugan, Francisco Comarazamy, Rafael Molina Morillo, Radhamés Gómez Pepín, Aníbal de Castro y Miguel Franjul.



También Nelson Marrero, Nelson Rodríguez, Emilio Herasme Peña, Álvaro Arvelo, Juan Bolívar Díaz, Juan José Ayuso, Rafael Núñez Grassals, Luis Eduardo-Huchi- Lora, Miguel Guerrero, José Alduey Sierra, Leandro Cepeda, Leo Reyes, Héctor Linares, Juan Manuel García, Osvaldo Santana, Gustavo Olivo Peña, Guarionex Rosa, Arismendy Calderón, Marino Zapete, Leo Hernández y Robert Vargas.



Del género femenino están Margarita Cordero, Minerva Isa, Emilia Pereyra, Marcia Facundo, Dania Goris y Josefina Navarro.



También Sarah Pérez, Ana Mitila Lora, Ángela Peña, Pía Rodríguez, Edith Febles, Elsa Expósito, Cándida Acosta, Doris Pantaleón, Nexcy de León, Alicia Ortega, Adelaida Martínez, Nuria Piera y Elvira Lora

Gracias a esa selecta lista de comunicadores, el periodismo dominicano vive, no lo han podido sepultar… ¡porque nunca el periodismo va a colapsar!