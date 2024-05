El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, presentó ayer ante el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) sus planes de desarrollo de la República Dominicana.



Estas soluciones de Gobierno, aseguró Abel Martínez, están fundamentadas en el desarrollo de políticas públicas en alianza con el sector privado, para impulsar la generación de empleos, el desarrollo social, industrial y tecnológico del país.



Invitado por el gremio empresarial, que está encabezado por Celso Juan Marranzini, presidente, y César Dargam, vicepresidente ejecutivo, Abel Martínez contestó inquietudes presentadas por los directivos de la entidad.



“Hay que unificar a la República Dominicana con un objetivo común de país y el papel que ustedes habrán de jugar es protagónico y esencial”, señaló el líder político a los empresarios.



El candidato presidencial abordó la necesidad aumentar la inversión en innovación y tecnología, así como apoyar las innovaciones que surgen en el seno de las empresas y ampliar las becas internacionales en torno a la innovación.



Reforma al Código Laboral



De igual modo, planteó la necesidad de reformar el Código Laboral mediante un diálogo franco entre Gobierno, empresarios y trabajadores, que no afecte los derechos adquiridos y que permita el desarrollo empresarial. “El Código Laboral actual, en vez de ayudar al empleado o a la empresa, ayuda al abogado, en demandas de años a empresas que deben dedicar tiempo y recursos, por trabas existentes que aún no superamos”, declaró.



Por otro lado, Abel Martínez reiteró que su Gobierno no aplicaría una reforma tributaria sin antes legitimar los impuestos, eliminar el despilfarro de recursos públicos, así como reducir la informalidad y, mediante esta vía, aumentar las recaudaciones.



Otro tema tratado por el líder político fue el incentivo a las inversiones, mediante el impulso a la formación técnica y profesional, el fortalecimiento de acuerdos con el sector privado, la aplicación de incentivos, eliminación de burocracia y la simplificación de procesos.



“Lo que se propongan, lo haremos en la dirección del desarrollo integral de la República Dominicana. Hay que desburocratizar el Estado. Aquí se tardan meses para emitir un permiso. Así no se desarrolla un país. Eso es una retranca para el desarrollo”, manifestó.



Respecto al sistema de Seguridad Social, Abel Martínez planteó una reforma integral que beneficie a la sociedad, con garantías de que los trabajadores puedan tener un retiro digno.



“El Estado debe garantizar que ese trabajador que se retira pueda tener resueltos sus problemas de salud, de vivienda y alimentación”, sentenció.



Sistema tributario



En temas de competitividad e innovación, intervinieron Zoraima Cuello (candidata vicepresidencial) y Juan Ariel Jiménez, coordinador del Gabinete Técnico de la Campaña, quienes acompañaron a Abel Martínez.



Explicaron los planes de crear políticas en la dirección de simplificar el sistema tributario, acompañar a las empresas en desarrollo de tecnologías e innovación y la facilitación de procesos.



De igual modo, manifestaron la intención en un próximo Gobierno del PLD, de unificar la Dirección de Aduanas con la Dirección de Impuestos Internos para agilizar procesos y hacer al país más competitivo. Abel y su equipo también abordaron temas de desarrollo del turismo, agropecuaria, salud, educación y el impulso de un marco jurídico para la inversión en mercados de valores.

Pide a empresarios motivar el voto el 19

El líder político invitó a los empresarios a llamar a sus empleados a votar el próximo 19 de mayo.

Por el Conep estuvieron Celso Juan Marranzini, presidente; César Dargam, vicepresidente ejecutivo; Julio Brache, presidente de la AIRD; Christopher Paniagua, del Banco Popular Dominicano, y David Llibre, presidente de la Asonahores.



También Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias; Mario Lama, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales; Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y Juan Ventura, presidente de la Asociación de Industrias de la Región Norte. Asimismo, Karel Castillo, presidente Asociación Dominicana de Exportadores, y Roselyn Amaro, vicepresidenta ejecutiva de la misma entidad. En el encuentro, acompañaron a Abel Martínez, además de Zoraima Cuello y Juan Ariel Jiménez, el coordinador de Gabinete de la Campaña, Johnny Pujols.