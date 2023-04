Email it

La Iglesia Católica lanzó ayer fuertes críticas durante el Sermón de las Siete Palabras a los políticos deshonestos, a aquellos que no se preocupan en dar soluciones a los jóvenes por estar más preocupados en hacer el trabajo de la justicia, así como a esos que han descuidado el medioambiente y han dado la espalda a la mujer que aporta al desarrollo de la República Dominicana.

El tradicional Sermón de las Siete Palabras se leyó en medio de un inusitado acto que contó con la participación de tres mujeres y cuatro hombres, ninguno de ellos con rango de arzobispado u obispo de alta jerarquía.

A continuación presentamos los mensajes más contundentes del Sermón de las Siete Palabras:

1) En la primera palabra: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, Sor Lourdes Martínez, hija de la congregación Altagracia, criticó a las personas que se enriquecen de manera ilícita y se dejan llevar de la tentación del poder.

«Te pedimos que perdones la estructura de injusticia que impera en nuestra sociedad dominicana. Esa estructura de injusticia que cada día agranda la brecha entre pobres y ricos, quedando marginados, su mayoría».

Martínez también arremetió contra aquellos que viven de comprar la consciencia a muchas personas por unos cuantos pesos, incluso hasta por un plato de comida.

2) Mientras que en la segunda palabra: “En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso”, la Hermana Ángela Cabrera condenó que en la República Dominicana se mantengan elevadas las muertes de mujeres víctimas de feminicidios, así como de aquellas que fallecen en los partos inducidos por cesárea.

Al referirse a las muertes violentas de las mujeres, Cabrera citó que el pasado año se registraron 53 feminicidios, señalando que el país no muestra mayores avances en evitar este tipo de delitos.

«A pesar de los protocolos establecidos las cifras denuncian que no se logran avances significativos para disminuir las injustas y dramáticas pérdidas de vidas femeninas» añadió

3) En la tercera palabra: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre”, Ofelia Pérez, directora general de Las Altagracianas, arremetió contra la sociedad por inclinarse de manera injusta a la promoción de las mujeres por las redes sociales y medios de comunicación como objetos de pornografía y placer.

Pérez dijo que las mujeres que trabajan en el desarrollo científico, social y económico del país se vuelven invisibles ya que de ellas no se dice nada.

«En muchas sociedades ser mujer es una condena para vivir maltratada, vejada, humillada o simplemente usada para el sexo, la pornografía o el placer», expresó.

Pérez indicó que tampoco se publica en las redes sociales o medios de comunicación el número de mujeres que estudian en las universidades e institutos de estudios superiores; ni de las mujeres que se incorporan en el mercado laboral sin abandonar el trabajo en la casa.

4) En tanto que la cuarta palabra: “Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?”, el reverendo padre Luis Rodríguez Simé hizo referencia a los niveles de violencia e inseguridad de la sociedad dominicana.

«Vivimos en una sociedad deshonesta, donde los valores del Reino, no son el modelo, para la gran mayoría de nuestra sociedad, empezando por quienes dirigen los destinos de nuestra nación», dijo Rodríguez Simé.

Rodríguez Simé utilizó su intervención como un grito de auxilio ante lo que señaló como el «temor sembrado en las calles del país, hasta de quienes están uniformados; lo que quieren ganarse la vida fácil, desde la extorsión, el narcotráfico y la violencia en la República Dominicana»,

Aseguró que esta es una realidad que «deshonestamente, empieza por las autoridades, porque la desconocen y de la que no se quieren hacer responsables».

5) En la quinta palabra: “Tengo sed”, el reverendo padre Cesáreo Núñez, director de la pastoral sacerdotal de la vicaria territorial Santo Domingo Este, dijo que la sociedad dominicana se encuentra sumergida en una ola de ceguera espiritual que impide ver los deberes con el medio ambiente.

«Queremos agua, pero no protegemos la fuente que la producen y cuando la tenemos, la desperdiciamos. Es en función de nuestra dejadez, que damos paso a que, nos manipulen y maltraten, entes movidos por el egoísmo, individuos que actúan en función de un bien particular y no al comunitario que es, al cual está llamado a ejercer todo servidor público», expuso Núñez.

6) Mientras que en la sexta palabra: “Todo está cumplido”, el reverendo padre Isaías Mata Castillo aseguró que «nuestro mundo es un mundo de promesas incumplidas».

Mata Castillo hizo referencia a las promesas de los políticos que son divulgadas en los periódicos y luego no se cumplen.

«En nuestro caso particular, reina el clientelismo y un mar de corrupción, como tales son los casos: Pulpo, Medusa, Coral, Calamar… Y no solo en la política, sino que también en nuestra vida personal y en la vida cristiana debemos reconocer que no siempre cumplimos con la voluntad de Dios», indicó.

7) En la séptima palabra: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, el padre Robert Valentín Alcántara Belén, arcipreste de la Zona Pastoral Villa Mella, juzgó que miembros de los partidos políticos estén más preocupados por hacer el trabajo de la justicia, que buscar soluciones a la situación de los jóvenes que a diario se van del país como inmigrantes ilegales.

Alcántara Belén sostuvo que esos jóvenes van detrás de un supuesto sueño; donde pasan todo tipo de necesidad y calamidad, llevando mortificación a sus familias; todo por falta de más oportunidades en su tierra natal.

«Y, peor aún, parece no se dan cuenta o se hacen los indiferentes, pero por cada dominicano que sale a esta travesía, entran al menos unos cinco extranjeros… ¡al ritmo que vamos, llegará el día en que los dominicanos seremos menos en nuestro propio suelo!», expuso.