Trajano Vidal Petentini y Yohan López mantienen su lucha por dirigir el gremio que lleva poco más de cuatro meses dividido en dos frentes

Poco más de cuatro meses lleva en crisis institucional el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), sin que hasta el momento los principales competidores a la presidencia del órgano reconcilien sus diferencias.



Trajano Vidal Potentini y Yohan López, de Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), respectivamente, mantienen su lucha por dirigir el gremio, el cual está dividido en dos frentes luego de las elecciones del pasado 02 de diciembre, día en que eran elegidas las nuevas autoridades del CARD y que se hizo una cuestionada alianza que llegó a los tribunales.



Entrevistados ayer, por separado, los dos juristas coinciden en que confían en el Tribunal Constitucional (TC) para que emita la sentencia que acabaría con el conflicto interno. Sin embargo, cada cual dice ser el ganador y presidente del Colegio de Abogados, por lo que esperan que el fallo sea favorable.



Este viernes seguían cerrados los tres reconocidos locales del Colegio de Abogados del Distrito Nacional: el de la avenida Simón Bolívar, donde están las oficinas y se suelen ofrecer los servicios del gremio; el de la avenida Cayetano Germosén, donde funcionaba la Escuela Nacional de Abogados y operó la Comisión Nacional de Elecciones de la entidad; y en la calle Isabel la Católica No. 60, esquina calle Conde, Ciudad Colonial, donde funciona el tribunal de honor del gremio, local que tomó el grupo de López. Un equipo de elCaribe recorrió los lugares para confirmar la información.



“Nosotros estamos confiados de que el Tribunal Constitucional emitirá sentencia oportuna en un plazo razonable para poder poner fin a esta situación, que en principio el Consejo del Colegio de Abogados dio ejecución a través de la comisión electoral, reestructurada a la decisión que nos favorecía y permitía posicionarnos como nueva autoridad en el CARD”, comentó Yohan López.



Mientras Trajano Vidal Potentini, quien también espera la decisión del órgano constitucional, precisó que fue él, y no su competidor, quien apoderó al TC mediante un recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el pasado 12 de enero, que había anulado su proclamación como supuesto ganador de las elecciones del gremio.



En ese sentido, enfatizó en que el TSE no es el órgano competente para conocer casos de gremios, juntas de vecinos o de cualquier asociación de naturaleza o carácter privada, sino que está estrictamente reservado para los asuntos públicos de orden democrático, de orden constitucional equivalente u homólogo a la Junta Central Electoral.



López destacó que espera en que el TC evacúe la sentencia de manera favorable, en virtud de que la decisión de ese alto tribunal está apegada a la Constitución, al debido proceso y a la buena costumbre, porque, según denunció, intentaron validar el pasado 02 de diciembre “una alianza inexistente”.



“Estamos esperando que el Tribunal Constitucional evacúe la decisión penal, que nosotros sabemos que va a ser favorable para nosotros y la buena gestión que encabezaremos en favor de los abogados y abogadas del país”, expuso.



Inadmisible recurso de tercería enfrenta a los dos juristas



Los dos proclamados presidentes del Colegio de Abogados tienen opiniones encontradas sobre un recurso de tercería que fue declarado inadmisible por el TSE.



De acuerdo con el jurista del partido oficialista, el órgano extrapoder emitió el pasado mes de febrero una segunda sentencia que lo ratifica como el titular del gremio, en la que el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible un recurso de tercería interpuesto por miembros de la plancha que encabezó Potentini en las elecciones del CARD contra la sentencia que anularía la alianza entre FP y el PLD.



Yohan López explicó que el recurso fue declarado inadmisible debido a que no se cumplió con la formalidad dispuesta en el auto número 077-2024, del pasado día 19 de febrero, que ordena a los recurrentes notificar del recurso en un plazo de 24 horas a la contraparte, requerimiento exigible a pena de inadmisibilidad, de acuerdo con el artículo 198 del Reglamento Contenciosos electorales.



Al respecto, Potentini dijo que no hizo ninguna tercería y que no es tercero. Señaló que cualquier persona de su plancha podría hacer una tercería o de cualquier seccional. Recordó que el Tribunal Superior Administrativo rechazó una tercería que estaba en su contra, pero que no sale a decirlo porque eso “no me ata ni fui yo que sometí ese recurso”.



“Se trata de burda manipulación que hacen que le sirvan y que le llevan a los medios esas informaciones. Yo no soy tercero, yo no he sido tercero; yo soy una parte principal, el demandado principal en este proceso”, sostuvo.

Trajano Vidal Potentini y Yohan López.

Operatividad de carnets vencidos

Ante el impasse que se vive a lo interno del Colegio de Abogados, Yohan López solicita al presidente del Consejo del Poder Judicial, magistrado Henry Molina, que emita una resolución a los fines de que los abogados del país puedan postularse en los tribunales aún si su carnet no esté al día, y que exista una notoriedad del ejercicio de ese abogado o abogada que se postule en un determinado tribunal. Denunció que personas “sin calidad ni autoridad” pudieran estar emitiendo carnets del CARD.