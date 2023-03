El Ministerio de Educación (Minerd) informó ayer que tiene en marcha una jornada de distribución de libros de textos y otros recursos educativos depositados en sus almacenes, tras ser evaluados por técnicos docentes que los consideraron aptos para ser usados como material de consulta y apoyo por los estudiantes.



En nota de prensa, la entidad gubernamental declaró que la entrega se está haciendo en virtud de los más de 5 millones de recursos que se encontraban almacenados.



Indicó que dentro de los materiales que se están distribuyendo hay 498 mil cuadernos cuadriculados y 368 mil cuadernos rayados para los niños del nivel primario del primer ciclo; así como 600 mil libros de matemáticas, lengua española, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, artística y formación integral humana y religiosa.



Además de 800 mil textos de educación física y lenguas extranjeras, 100 mil diccionarios enciclopédicos de español e inglés, 41 mil pactos educativos y 120 mil bases de revisión y actualización curricular.



“Suman más de tres millones de recursos educativos que estaban reposando en los almacenes y que por cuestiones de logos y por contener la presentación de algunos ministros, los mismos no fueron distribuidos durante años”, expresó en ese documento el director de Medios Educativos de la institución, Carlos Vidal.



El funcionario manifestó que también se han distribuido tres millones de tizas a nivel nacional, al igual que más de 300 mil planes de lectura que son necesarios para que los estudiantes puedan apropiarse de ese proceso y de la escritura.



Asimismo, dijo que en los próximos días llevarán a los escolares más de 200 mil libros de lenguas extranjeras.



Recordó que por disposición del ministro Ángel Hernández, están distribuyendo los materiales para que no estén en los almacenes sin ninguna función, sino para que todos los estudiantes les den un uso correcto en medio de su proceso de aprendizaje.



No obstante, declaró que se han mandado a retirar de las aulas alrededor de 856 mil volúmenes por no estar acordes con el desarrollo curricular, y por la falta de coherencia con las nuevas adecuaciones que se han venido realizando, así como por la prohibición legal de los textos integrados.



De igual manera, agregó que se ordenaron sacar más de 200 mil libros de ciencias sociales, que fueron sometidos a fuertes y fundamentados cuestionamientos por parte de la ciudadanía, en lo referente al contenido de la historia de la República Dominicana.