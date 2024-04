A diciembre de 2023, la cartera en moneda extranjera presenta una exposición de US$7,112 millones, con un incremento respecto a diciembre de 2022 de US$761 millones, según el informe del Comportamiento de la Cartera en Moneda Extranjera proporcionado por la Superintendencia de Bancos (SB).



Cuando se habla de la exposición en moneda extranjera, quiere decir la cantidad de recursos financieros o activos que una entidad, ya sea una institución financiera o una empresa, tiene denominados en moneda extranjera, como por ejemplo el dólar.



El sistema financiero nacional ha demostrado un adecuado manejo de los riesgos asociados a las fluctuaciones del tipo de cambio en la cartera de créditos. Aunque la exposición total en moneda extranjera ha aumentado, la participación relativa ha disminuido ligeramente a causa de un crecimiento mayor en la cartera en moneda nacional y la tendencia alcista del tipo de cambio.



El crecimiento interanual de la cartera en moneda extranjera se concentra principalmente en deudores no generadores de divisas, aunque el riesgo en este segmento se mantiene controlado. Además, la cartera en moneda extranjera representa un porcentaje mayor de los recursos captados en dicha moneda, lo que evidencia un aumento en la demanda de financiamiento en moneda extranjera, dice el informe.



El sector eléctrico y los deudores no generadores importadores han mantenido una participación estable en la cartera en moneda extranjera, mientras que otros indicadores de calidad de cartera, como el índice de morosidad y la cobertura de provisiones, muestran una gestión efectiva por parte de las entidades financieras. Además, el informe destaca que el crecimiento interanual de la cartera en moneda extranjera muestra una tendencia positiva, con un incremento del 8.1% neto de inflación. Este crecimiento se observa principalmente en la cartera comercial, que ha experimentado un aumento significativo de US$274.7 millones.



Segmentación



En cuanto a la distribución de la cartera en moneda extranjera, la Superintendencia destaca que un 75.7% del crecimiento interanual se concentra en deudores no generadores de divisas. Sin embargo, el mayor incremento en exposiciones (74.3%) se canalizó a no generadores con flujo de divisas. Aunque estos segmentos muestran un crecimiento significativo, el riesgo se mantiene controlado, con niveles adecuados de morosidad y cobertura.

Calidad de la cartera y los aspectos de tipo positivo

Por otro lado, se observa que las captaciones en moneda extranjera han aumentado interanualmente en un 8.3%, mientras que la cartera en moneda extranjera ha crecido un 12.0%, lo que indica una mayor demanda de financiamiento en moneda extranjera.



En cuanto a la calidad de la cartera, se destacan varios aspectos positivos. El índice de morosidad se sitúa por debajo de la cartera total y ha mantenido una tendencia a la baja.