Para la familia JB que reside en el sector Buenos Aires de Herrera la disminución de RD$48.04 en abril del costo de la canasta básica pudo haber sido más percibida que la reducción de RD$88.95 reflejada en el costo del conjunto de bienes y servicios que constituyen la demanda de la familia AC, que reside en una torre del ensanche Piantini.



Tal vez una familia residente en el ensanche Luperón, en La Fe o San Carlos tampoco percibiera que su canasta básica se redujo en RD$54.72,mientras que los grupos familiares residentes en el sector Las Praderas, Ensanche Ozama, Los Ríos o cualquier otro sector de clase media apenas pudieron percatarse de que su canasta cayó en RD$22.09.



Para las familias de los quintiles 1 y 2, que son las que albergan a los grupos familiares de menor poder de compra, y para las de los grupos 4 y 5, que acogen a los hogares de mayor poder adquisitivo, el movimiento en baja de la inflación en abril estuvo muy impactado por el componente alimentos y bebidas, que es el grupo de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor, así como también por el Transporte.



En abril la inflación mensual fue de -0.10 por ciento y la interanual bajó a 3.03%, nivel que constituye la tasa más baja verificada en los últimos 46 meses, ubicada en el límite inferior del rango meta de 4.0 % ± 1.0%



El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el grupo de mayor impacto en la caída de precios fue Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con una variación de -0.72%.



Mientras tanto, la canasta básica nacional se contrajo en abril en RD$44.23 (igual a una caída de 0.09), al pasar de RD$45,101.80 en marzo a RD$45,057.57 al 30 de abril.



En el caso de las familias que componen el quintil 1, que es el de menor poder de compra (que aloja el 20 % de los hogares más pobres), el costo de la canasta básica se redujo en RD$48.04, equivalente a una baja de 0.17 %, al pasar de RD$26,971.31 en marzo a RD$26,923.27 al finalizar abril.



Mientras que el quintil 2, el grupo que asimila los hogares con el segundo menor poder de compra, el costo de la canasta básica cayó en RD$54.72 (-0.15 %), al pasar de marzo a abril de RD$35,095.03 a RD$35,048.31.



En cuanto al quintil 3, el de la frontera entre las familias más pobres y las más ricas, la reducción del costo de la canasta básica fue de RD$52.56 (-1.26), al moverse en baja de RD$41,459.84 en marzo a RD$41,402.28.



En cambio, para el quintil 4, el de los hogares de clase media alta, el costo del conjunto de bienes y servicios que forman su demanda normal se movió a la baja desde RD$48,014.94 en marzo a RD$47,992.85 al cierre de abril, con una reducción de 0.04 por ciento.



Las estadísticas del BCRD dan cuenta de que para el quintil 5, el de las familias de mayores ingresos, el descenso absoluto de la canasta básica fue de RD$88.95, al ceder de RD$73,603.49 en marzo a RD$73,514.54, una baja de 0.12 por ciento.



El comunicado del BCRD



El BCRD explicó en un comunicado de prensa que, con el resultado del cuarto mes del año, la inflación interanual medida desde abril de 2023 hasta abril de 2024 se ubicó en 3.03 %, la tasa más baja verificada en los últimos 46 meses, es decir, desde junio de 2020. De esta manera, la inflación interanual se encuentra en el límite inferior del rango meta de 4.0 % ±1.0 % establecido en el programa monetario

Dijo que en el análisis del comportamiento mensual del IPC general, es decir, el comparativo de abril con respecto a marzo de 2024, el grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró una variación de -0.72 %, incidiendo de manera importante en el resultado del mes. El BCRD explica que este comportamiento se debe a las reducciones verificadas en bienes alimenticios de alta ponderación como plátanos verdes y maduros, pollo fresco, guineos verdes, tomates, ajíes, yuca, papas, ajo, yautía, berenjenas y lechuga. Mientras, las alzas de precios en el arroz, aguacates, naranjas y azúcar no compensaron la reducción experimentada por los alimentos mencionados.

Inflación por quintiles

Los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos reflejaron tasas de inflación de -0.18 % para el quintil 1, -0.13 % en el quintil 2 y -0.13 % en el quintil 3. Con respecto a los quintiles de mayores ingresos, el 4 y 5, estos registraron variaciones de -0.05 % y -0.12 %, respectivamente. El informe destaca que el quintil 1, es decir el de menor ingresos, mostró la mayor caída de precios en su canasta, principalmente por las disminuciones del grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, comportamiento que también se observó en los quintiles 2 y 3. El quintil 5 se ve influenciado más que nada por las reducciones de precios en el pasaje aéreo