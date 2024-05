ESCUCHA ESTA NOTICIA

El presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) Karel J. Castillo, tiene claro que República Dominicana está abocada a buscar otros mercados, tomando en cuenta los problemas que constantemente tiene Haití, un importante socio comercial para esta nación.

Aborda el tema con elCaribe, y no vacila en asegurar que es crucial invertir en investigación y desarrollo para mejorar la calidad y la innovación de los productos locales; así como mejorar la infraestructura de transporte y logística, y facilitar la colaboración entre los actores de la cadena de suministro. Sabe claramente de lo que habla y destaca la importancia de promover la internacionalización de las empresas dominicanas, proponiendo el desarrollo de programas de apoyo y asesoramiento para facilitar su acceso a nuevos mercados extranjeros.

¿De qué área productiva es Karel, cómo llega a ser exportador; por qué se interesó en dirigir a Adoexpo?

Soy agro empresario con experiencia en la exportación de frutas, vegetales y tubérculos, especialmente el aguacate; soy vicepresidente de Operaciones de Agroindustria Ocoeña S A (Aiosa), posición que ocupo desde el año 1988.

Cuento con 35 años de experiencia dedicados al sector de la exportación, desarrollando diversas técnicas de empaque que garantizan la recepción del fruto enviado en óptimas condiciones, utilizando las mejores técnicas del manejo de conservación de la cadena de frío.

He tenido excelentes relaciones con diversas juntas directivas de Adoexpo, canales externos y reconocidos empresarios del sector exportador. He sido miembro de la Junta Directiva de la organización desde el 2014, donde he desempeñado las posiciones de vicesecretario, director, segundo vicepresidente y asumí como presidente de la Junta Directiva en el 2023, y luego fui elegido para el periodo 2024-2026.

¿Cuáles son sus principales objetivos y estrategias para impulsar el crecimiento de las exportaciones en un contexto global desafiante?

Mi compromiso con la institución es desde hace muchos años, sin embargo hoy como presidente tengo dentro de mis compromisos lograr la inclusión de nuevos miembros que reflejen la diversidad de nuestro sector, con la renovación de nuestra asociación, reconociendo la necesidad de lanzar un nuevo plan estratégico institucional en 2025. Por eso es de importancia contar con la colaboración de nuestra membresía para asegurar que este proceso sea participativo e inclusivo para satisfacer las necesidades del sector de la manera más efectiva posible.

¿Cuál es su valoración sobre la situación en Haití, considerando la importancia del mercado haitiano para las exportaciones dominicanas?

Haití ha sido históricamente uno de los principales socios comerciales de la República Dominicana, con un intercambio significativo de bienes y servicios que refleja la complementariedad económica y cultural entre ambos países.

Como exportadores entendemos que la estabilidad política y económica en Haití es crucial para garantizar un entorno favorable para el comercio bilateral y la inversión de la República Dominicana. Sin embargo, entendemos como país la importancia de desarrollar nuevos mercados y crear una balanza comercial diversificada y fortalecida que permita a la nación incrementar su desarrollo y capacidad económica.

¿Qué opina sobre la situación actual del sector minero dominicano, tras el declive registrado en los últimos años? ¿Qué medidas propondría para revitalizar esa industria?

El futuro del sector minero es promisorio, con expectativas de crecimiento económico ante la puesta en marcha de nuevas obras de infraestructuras y el inicio de nuevos proyectos mineros aún en fase de permiso, que son proyectos que van a continuar aportando al país como históricamente ha sido el comportamiento de la industria minera en el país.

Frente al revés en la minería, ¿cómo visualiza el papel de otros sectores exportadores clave del país, como el banano, el cacao y los mangos, entre otros, en la economía nacional?

Como país vemos una gran oportunidad del sector agropecuario para el desarrollo comercial y el crecimiento de ingresos a la nación. República Dominicana ha sido reconocida como líder en exportación de cacao orgánico, posicionándose dentro de los principales proveedores a nivel mundial, y también hay buena producción de mangos.

¿Cuáles son los desafíos más apremiantes del sector exportador local y qué acciones específicas planea tomar para superarlos?

La competencia internacional en un mundo tan globalizado y tecnificado juega un rol primordial en el espectro del desarrollo de las exportaciones. Los cambios en los patrones de consumo y las barreras comerciales son una realidad que requieren ser combatidas con mejoras en la calidad de los productos, la diversificación de los mercados, y el fortalecimiento de la infraestructura logística y la capacitación del personal.

¿Qué hacer para diversificar los mercados de exportación y reducir la dependencia de ciertos destinos?

Es importante como nación concentrar esfuerzos en identificar nuevos mercados emergentes, fortalecer las relaciones con socios comerciales existentes, y diversificar la gama de productos exportados para reducir la dependencia de ciertos destinos. Lograr la diversificación de las exportaciones permite a las economías avanzar hacia la producción y exportación de productos más complejos, lo que puede contribuir en medida importante al desarrollo económico.

¿Qué opina sobre el papel del gobierno frente al sector exportador, en términos de políticas comerciales?

El gobierno en los últimos 10 años ha reforzado en gran medida el desarrollo de la estrategia general de exportaciones a través de políticas comerciales que promuevan la apertura de nuevos mercados y la eliminación de barreras comerciales. En sentido general se ha fortalecido la infraestructura necesaria de los actores transversales que inciden directa o indirectamente en el mundo de la exportación, así como se han realizado importantes esfuerzos para simplificar y agilizar los trámites administrativos relacionados con el comercio exterior.

¿Qué propone para mejorar la competitividad de los productos locales en los mercados internacionales?

Es crucial invertir en investigación y desarrollo para mejorar la calidad y la innovación de nuestros productos.

¿Y su enfoque para promover la internacionalización de empresas?

Propongo desarrollar programas de apoyo y asesoramiento para facilitar su acceso a nuevos mercados extranjeros. Esto incluye brindar información y asistencia técnica sobre los requisitos de exportación y normativas comerciales internacionales..