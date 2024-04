ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago. – La Cámara de Comercio y Producción de Santiago expresa su apoyo a las medidas que vienen tomando las autoridades contra los comercios que no cumplen con las leyes laborales, tributarias y éticas en el territorio dominicano.

En los últimos días, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas han procedido al cierre de negocios operados por comerciantes asiáticos, los cuales vienen afectando al fisco, mediante ocultamiento de ingresos, no uso de controles de venta, y otras irregularidades que afectan directamente a los negocios formales que cumplen todas las regulaciones para este tipo de empresas.

La institución empresarial de Santiago, presidida por Carlos Iglesias, indica que “la falta de un régimen de consecuencias para quienes incumplen con las leyes es una situación que frena e impide el desarrollo sano de la economía”.

Múltiples sectores han venido apoyando las medidas correctivas, ya que la práctica expuesta constituye una competencia desleal que afecta al fisco, al empleo, a los colaboradores, y a la sociedad en general.

Dentro de las irregularidades en los que incurren estos negocios está la no inscripción en la TSS, contratación de empleados ilegal, sustitución de personal antes de los tres meses para no incurrir en pago de prestaciones, subvaluación de ingresos, no uso de facturación electrónica, no expedir factura con valor fiscal, no aceptación de tarjetas de crédito para controlar los ingresos, entre otras.

La Cámara de Comercio y Santiago, como ente que fomenta y apoya el crecimiento sostenible y transparente del sector empresarial y comercial, indicó que ha denunciado esta situación en ocasiones anteriores y espera que se continúe con estos operativos, práctica que fortalece al Estado de derecho, donde debe prevalecer un régimen de consecuencias a quienes no cumplan con las regulaciones del país.

Hasta donde se ha conocido, las autoridades han cerrado unos siete establecimientos, no obstante, se espera que se amplíe esta lista ya que se han inventariado más de 200 establecimientos a nivel nacional con las características de los negocios clausurados, los cuales están esparcidos por todo el territorio nacional.

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que preside la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, aboga por el establecimiento de un estado de derecho fuerte, que garantice la creación y crecimiento de empresas, basado en un régimen de consecuencias que castigue a quienes infrinjan la ley.