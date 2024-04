El gigante asíatico y la República Dominicana cumplen seis años de relación diplomática el 1 de mayo de 2024

En quince años, vistos desde enero del año 2008 hasta diciembre de 2023, el territorio dominicano recibió por vía aérea 90 millones 36,512 visitantes de distintas nacionalidades, y de ellos sólo 97,259 fueron chinos (0.04% del total).



Significa que este país nunca estuvo en el foco para los turistas de esa parte de Asia, por razones diversas, incluyendo que “sol y playa” no es precisamente lo que ellos buscan.



República Dominicana y China establecieron relaciones diplomáticas el 1 de mayo de 2018 y una de las prioridades que se fijó la nación caribeña con el “gigante asiático” fue la de ofrecer un turismo diverso y un clima de negocios favorable. Al momento en que los gobiernos de ambos Estados tomaron la decisión de firmar, República Dominicana estaba recibiendo aproximadamente 1,639 chinos por vía aérea.



Si se mira el cierre del año 2023, cuando la cantidad de visitantes chinos fue de 26,548, el incremento, respecto a los meses anteriores al establecimiento de relaciones diplomáticas ha sido de 24,909, es decir, 1,519.61% en seis años (se cumplen el 1 de mayo). Es una cantidad importante si se mira lo que se recibía en el pasado y lo conseguido ahora, pero bastante pequeña si se viera el tema por el lado de la cantidad de personas que tiene China (1,425 millones 336,437 habitantes) y el potencial que aún se puede aprovechar de esa parte del mundo.



Así las cosas, desde el ámbito turístico ha sido positivo para el caso dominicano, tomando en cuenta que algo se ha sumado; quizás no tanto como se esperaba que hubiera ocurrido más de un lustro después de aquella firma entre los dos Estados y gobiernos.



En junio de 2018, el Gobierno de la República Popular China nombró o eligió a República Dominicana como un destino turístico para los chinos, a partir del 7 de junio de ese año.



Fue una información ofrecida en Beijing por el director general del Departamento de América Latina y el Caribe, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Bentang, en un encuentro con periodistas dominicanos de diversos medios que integraron la primera delegación de ese tipo que visitó la nación asiática, luego de que esta estableciera relaciones diplomáticas con la República Dominicana. Para entonces se dijo que “ese primer paso (esa declaratoria) daría pie para comenzar a tener contactos con turoperadores y agencias de viajes”.



Según una revisión a las cifras oficiales sobre turismo, colgadas en la página oficial del Banco Central dominicano, en 2008, llegaron a este país por los distintos aeropuertos cuatro millones 398,743 turistas del mundo.



De ellos apenas 1,164 eran de China Popular. Al año siguiente, es decir, en 2009, arribaron a República Dominicana cuatro millones 414,756, y solo 1,291 eran chinos. En el año 2010 los registros oficiales indican que entraron 4.5 millones de turistas, 1,281 (diez menos que el año anterior) eran chinos.



En el año 2011, República Dominicana recibió por las terminales aeroportuarias de Punta Cana, Las Américas, Cibao, Cibao, Puerto Plata, La Romana y otros, 4.7 millones. De ellos 1,792 procedían de China Popular. En 2012 se recibieron 5 millones 47 mil personas, pero de ellos apenas 2,070 eran nacionales chinos. Al año siguiente llegaron 2,360 chinos, dentro de una cifra general de 5 millones 163,682 turistas de distintas nacionalidades. En el año 2014 la cantidad de visitantes chinos fue de 2,625. El número general de turistas de ese año fue de 5 millones 648,743.



En el año 2015, por la vía aérea, llegaron seis millones 151 turistas de todo el mundo; de ellos 2,863 eran chinos. En 2016 de un total de 6.5 millones de turistas, de China eran 3,091. En 2017 la cantidad creció a 5,103, dentro de una cifra total de visitas de 6.8 millones a suelo quisqueyano.



En el año 2018 se recibieron 6,796 visitantes chinos. Para entonces, la cantidad total de visitantes de distintas nacionalidades por vía aérea fue de 7 millones 220,334. En el año 2019 la cantidad total de visitantes fue de 7 millones 126,687; de ellos 11,800 procedieron de China. Al año siguiente (en 2020, en la pandemia) llegaron 3,320. La cantidad total de visitas de ese año fue 2 millones 707,423.



En 2021 a República Dominicana llegaron por vía aérea 5 millones 590,128 visitantes, de ellos 5,330 chinos. En 2022 llegaron del gigante asiático 18,079 visitantes, dentro de una cantidad general de 7 millones 942,709 ciudadanos de distintas partes del universo.



Al cierre del año 2023 el Banco Central contabilizó la llegada de 26,548 visitantes chinos por vía aérea. Fue el año en que República Dominicana recibió los 10 millones de visitantes (de ellos 9 millones 9,094 por vía aérea).



¿Viajan mucho o viajan poco?



De acuerdo con datos publicados por agencias internacionales, en 2019 se registraron 156 millones de viajes desde China al extranjero y sus turistas gastaron 254,000 millones de dólares, una tendencia creciente desde 2011. Esos mismos datos indican que los desplazamientos cayeron casi un 90 por ciento al año siguiente con la crisis sanitaria provocada por el covid-19, según la Organización Mundial del Turismo (OMT). Las cifras no remontaron hasta 2023, una vez se reabrieron las fronteras, con unos 87 millones de viajes desde China ese año, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones de Turismo de China.

A los chinos les encanta comprar e ir a las plazas

Cuando el gobierno de China Popular aprobó y declaró a República Dominicana como destino para que sus nacionales puedan hacer turismo, incluyó este país en una lista de 149 países o regiones que había antes. En total -para entonces- se completaron 150. Esa decisión implicaba o implica que ya las empresas de turoperadores autorizados y registrados en China pueden organizar viajes de grupos a suelo dominicano. Pero ¿cómo complacer exigencias y llenar los gustos de un turista chino con costumbres y raíces muy distintas y distantes de las dominicanas?



Lo primero que se explicó es que “la mayoría de los chinos no conoce nada sobre República Dominicana” y que se debe hacer una enorme promoción.

Se ha sugerido

Hay que crear multidestinos para que los turistas visiten no solo un país, sino varios, cuando se embarcan en un viaje tan largo.