Uno de los temas que genera mayor interés y conversaciones en la Fuerza del Pueblo y el aliado más leal de Leonel Fernández, la FNP, el partido de Los Vincho, es el fuego que reciben los verdes del principal vocero azul, Vinicito Castillo.



Donde hay un miembro de los verdes, aunque sea un primo lejano, se habla del tema. La preocupación es válida, no solo porque perder aliados nunca es bueno en política, un oficio diseñado para sumar, no para restar, y los Vinchos no son cualquier aliado.



En varios programas Vinicito ha repetido que si la FP no lo lleva en su boleta como candidato a la senaduría, no habrá apoyo para Leonel en la presidencial. Es así como ha hecho uso de su mejor herramienta política, la presión pública.



La FP arrancó con una estrategia que luce errada. Lo que se sabe es que los interlocutores con el hijo de Vincho Castillo, plantean como solución, que Vinicito muestre encuestas con números favorables y que haga más trabajo de calle.



Las dos cosas parecen lógicas, pero para este caso no aplican. Ante un político veterano como Vinicito, no luce recomendable que la salida sea donde él sabe se quema, las encuestas. Ir a las calles tampoco es un escenario favorable para él, pues sus posibilidades de crecimiento son limitadas, mientras otros dirigentes de FP están en el terreno, con números muy favorables.



Un político con la experiencia de Vinicito podría interpretar que es un caramelo envenenado o ingenuidad política, aunque se sabe que no es la intención de los emisarios.



La salida



Los Vinchos arriesgan su legado histórico de lucha por causas nacionales, porque lo de ahora luce que es por un cargo. Por ejemplo, el secretario general de la FNP, tiene un discurso muy distante al de crítica radical a FP; y es posible que si sigue radicalizado, la estructura de la FNP le pase factura.



Leonel perdería sus aliados más leales, mejores compañeros de lucha, sobre todo en momentos difíciles. Y ambos se necesitan para el 2024. La FP debe hacer entrar en razón a Vinicito, pero no con ofertas que ofendan su inteligencia. Pero seguir el pleito es una ecuación perder/perder para ambos.