En el marco del 76 aniversario de la excelencia periodística del periódico elCaribe, ejecutivos de Multimedios del Caribe reconocieron a personalidades de la publicidad y el marketing dominicano.

Los homenajeados fueron Federico Pagés Moré, CEO Pagés BBDO, in memorian; Milagros de Ortega, socia fundadora de Partners Ogily y CEO de Advanced Media Center; y Damaris Defilló, de la agencia Young & Rubicam Damaris, quien no pudo estar presente por compromisos personales.



A su llegada, los invitados fueron recibidos por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; Carolina Cruz, administradora de Multimedios del Caribe; Marianela Romeu, directora Comercial; y Alba Nely Familia, directora de CDN.



El acto inició con las palabras de bienvenida a cargo de Addsi Burgos, quien luego de agradecer la presencia de los invitados, resaltó la trayectoria de elCaribe durante sus 76 años de excelencia periodística en la República Dominicana.



Las palabras centrales fueron pronunciadas por su director, Nelson Rodríguez quien reiteró el buen momento en que se encuentra el periódico, tanto como parte del grupo multimedia que pertenece y como marca de prestigio y respeto indiscutible. También, afirmó que a través de los años en el seno de la sociedad dominicana, elCaribe ha sido visto como un medio que siempre responde a su misión de custodiar la democracia, de estar al lado de la institucionalidad, de la tolerancia y de la pacífica convivencia ciudadana, respondiendo a los desafíos de la historia y a las exigencias del público que se nutre de sus contenidos.



Durante sus palabras, Rodríguez resaltó la exposición de portadas históricas del periódico elCaribe con motivo de la celebración de sus 75 años, la cual ante el impacto y las demandas “la hicimos itinerante y nos pasamos el año entero exponiéndola por todo el país”.



En otro orden, Nelson Rodríguez expresó su gratitud de rendir homenaje a personas y empresas que siempre ofrecen su apoyo y con las que desde el ámbito empresarial y la promoción de valores sociales, mantienen una conexión invaluable, lo que testifica fielmente el suplemento que circuló el lunes pasado con el nombre de “Marcas con Historia”, donde se refleja la trayectoria de aquellas marcas que han trascendido.



Asimismo, dijo que durante muchas décadas también se han acompañado personas de mucho valor en el exigente y cambiante mundo del marketing, de la publicidad y la creatividad, entre las que el equipo encargado de organizar los actos de este 76 aniversario seleccionó a figuras emblemáticas como doña Damaris Defilló, Milagros de Ortega y don Federico Pagés, fallecido en 1995.



“Creemos no pecar de injustos con el reconocimiento, porque ellos, en resumen compendian gran parte de la historia de la actividad a la que han dedicado prácticamente su vida”, consideró Rodríguez, al tiempo que agradeció la presencia de los invitados a esta actividad en nombre del periódico elCaribe, CDN y Multimedios del Caribe.



Marianela Romeu agregó: “Es un honor celebrar los 76 años de elCaribe, un momento que refleja décadas de compromiso con la excelencia periodística y el crecimiento continuo, en un panorama mediático en constante evolución”.



En ese sentido, expresó su agradecimiento a los columnistas que contribuyen con su experiencia, conocimiento y pasión a enriquecer las páginas de este periódico a lo largo de los años, y consideró que sus voces son pilares fundamentales en la construcción de la reputación y en la creación de un diálogo abierto y diverso con los lectores.



Romeu apuntó: “No puede pasar por alto la participación de los clientes, quienes han confiado en nuestro compromiso con la calidad, permitiéndonos crecer y prosperar. A lo largo de los años, su apoyo inquebrantable ha sido un motor para nuestra expansión y desarrollo”.



Entiende que este nuevo aniversario no sólo marca un hito en la trayectoria de elCaribe, sino que también representa un nuevo comienzo, por considerar que con cada año que pasa, se renueva el compromiso de seguir creciendo, innovando y superando las expectativas de los lectores y de los socios comerciales.



“Miramos hacia el futuro con entusiasmo y determinación, conscientes de los desafíos que enfrentamos, pero también de las oportunidades que nos aguardan. Con más fuerza que nunca estamos listos para afrontar el mañana con confianza, creatividad y dedicación”, expresó Romeu, y agradeció a los presentes por ser parte de “este viaje y por su continuo apoyo a elCaribe. Juntos construiremos un futuro aún más exitoso para nuestro medio y para la comunidad a la que servimos”.



Al recibir la distinción en nombre de Federico Pagés Moré, su hijo Felipe Pagés lo recibió con agrado en nombre de sus hermanas y de todos los colaboradores de la empresa, agradeció a elCaribe y felicitó a los ingenieros Manuel Estrella y Félix García, en especial a Nelson Rodríguez y todo su equipo editorial por tan importante distinción.



De igual forma, felicitó a Multimedios del Caribe que “representa la opción necesaria de grupos mediáticos en nuestro país que garantiza diversidad, opiniones distintas y un grupo corporativo de una región tan importante como el Cibao”.



En tanto, Milagros de Ortega dijo que dicho reconocimiento tiene para ella doble connotación, porque elCaribe marcó un antes y un después en su trayectoria profesional, que inició cuando a los 17 se enrolaba “en este mundo apasionante del marketing y la publicidad.



También, destacó que a los 32 años tuvo el privilegio de montar su propia agencia en compañía de su socia, Nonora Elmúdesi de Martínez a quien agradece “enormemente”, porque ambas logramos con respeto y admiración cosechar muchos frutos y crecer a nivel profesional y personal.



Socia fundadora de Partners Ogivly

Es una veterana en el campo del marketing y la comunicación publicitaria, que ha dejado una huella indeleble en la industria con más de cuatro décadas de experiencia en soluciones de marketing en medios. Desde sus modestos comienzos en una agencia local a los 17 años, hasta su ascenso rápido a la dirección en FCB a los 19, su pasión y dedicación la han llevado a ocupar puestos gerenciales en reconocidas agencias internacionales como McCann Erickson, donde fue galardonada con el máximo reconocimiento durante 11 años.



Su expertise en planificación y estrategia de medios la ha llevado a competir a nivel internacional, destacándose en mercados tan competitivos como México, Brasil y Argentina. A los 32 años, dio un salto significativo al co-fundar Partners Ogilvy, y posteriormente, la agencia de medios Advanced Media Center, afiliada a Groupm Worldwide donde hoy se desempeña como CEO, representando las agencias de medios del grupo en el país.

Pagés & Cia. y CEO de Pagés BBDO

Don Federico Pagés Moré, un emprendedor nacido en Barcelona en 1926, se destacó como un visionario que convirtió la adversidad en oportunidad y sus sueños en metas tangibles. Desde sus primeros años, mostró un interés ferviente por la publicidad, trabajando en importantes empresas como la Editorial Brugera en Barcelona y creando campañas publicitarias independientes para diversos clientes.



Su búsqueda de nuevas oportunidades lo llevó a América Latina, donde dejó su huella en países como Venezuela, Chile y Bolivia, desarrollando su expertise en el campo publicitario. En 1967, fundó su propia agencia, atrayendo clientes destacados como Philips, Coca Cola y Royal Bank of América. Su llegada a la República Dominicana en el año 1971 marcó un hito en su carrera profesional, donde se consolidó como un comunicador y publicista de renombre, contribuyendo al establecimiento de agencias líderes en el país como Pagés & Cía. y Pagés BBDO.