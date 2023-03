Email it

El pasado 22 de enero del 2023, la sociedad de gestión de los derechos de autor cambió sus estatutos, los cuales probablemente provoquen denuncias por violaciones legales.



La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. parece haber abandonado su lema fundacional de “Primero Dios El Autor”, o algo así.



El presidente de Sgacedom, hasta el 2024 es Valerio de León, quien encabeza la directiva conformada además por el vicepresidente Nelson Morel, el secretario de actas, Eddy Soto, el tesorero Martin de León. También el encargado de previsión social y de cultura, Danny Pérez, el editor vocal, Yoel Beltré, y los suplentes Rouel Pier y Guillermo López.



Según algunos autores que han hablado con elCaribe y pidieron anonimato, se han visto practicamente fuera de dicha sociedad por esos cambios estatutarios que, en esencia han establecido nuevos tipos de membresía y por tanto de participación económica en la repartición de los derechos de autor.



A saber, ahora existen: socios fundadores (quienes a su vez podrán ser rebajados a “socios activos” y “socios administrados”), socios activos y socios administrados.



Los socios activos tienen que haber permanecido dos años produciendo por encima del 0.25 % de los repartos nacionales gestionados por Sgacedom. Solo estos tendrán derecho a voz y voto dentro de las asambleas generales. Dicho sea de paso, estos socios activos pierden su categoría cuando produzcan menos del 0.25%.



Por su parte los socios administrados son aquellos que “no cumplan con los requisitos estatutarios” es decir que no llega al parámetro de 0.25%.



Según ha sabido elCaribe, cerca de 400 autores habrían sido “parametrados”, de golpe y porrazo en esos nuevos estatutos de los cuales “solo se benefician unos pocos”, según palabras de algunos.



Hay quienes se preguntan si ese cambio estatutario no ha cambiado también la propia naturaleza de la sociedad de gestión recaudadora, cuyo fin es repartir el dinero entre sus miembros creadores musicales.



Otros creen que este cambio de rumbo estaría abandonando el rol de garantizar el bienestar y la protección de sus asociados.



¿Tendrán derechos al seguro médico, a ser asistidos en casos de precaridad económica?, se preguntan. ¿Seguirán recibiendo ayuda autores que padecen de alguna discapacidad o que han mermado su producción por edad o enfermedad? ¿Habrá desnaturalizado su esencia Sgacedom?

Lo recaudado y repartido en el 2022

Según Valerio de León, presidente del consejo directivo, destacó a medios dominicanos que en el 2022 las recaudaciones aumentaron de manera significativa en el 2022 “y esto se debe a la buena gestión que viene desarrollando la institución, siendo cada día más eficiente, transparente y conciliadora con los usuarios”. La cifra repartida fue de RD$56 millones. Lo recaudado fue mucho más, pues destina un por ciento mayor a su funcionamiento.