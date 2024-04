Los ejemplares Princess Abby (3), Puro Talento (1), Jumbo Jet (4), All Good (6), Alticornio (2) y Rocci And Lissa (3) son considerados, de acuerdo al Consenso Hípico, como los favoritos para ganar en cada una de las seis carreras que se celebrarán hoy (3:30 p.m.) en el Hipódromo Quinto Centenario.



Princess Abby (3) es la principal candidata para llevarse la victoria, en la primera carrera del cartel #30, a la distancia de 1,200 metros. Llevará la monta del jinete José L. Novas y es entrenada por Antonio Meriño. Puro Talento (1), del Establo Fab Five, cuenta con el favor de la mayoría de los entendidos, como el principal candidato al triunfo, en la segunda carrera (1,100 metros). Tendrá sobre el lomo al jinete Carlos de León.



Jumbo Jet (4) es señalado como el de mayores posibilidades de cruzar primero la meta de la tercera carrera, situada a 1,700 metros. Cargará con el peso del jinete José Villalobos, a quien impartirá instrucciones el entrenador German León.



All Good (6) es el preferido de los expertos a la hora de vaticinar el ganador de la cuarta carrera (1,200 metros).



En la llamada carrera estelar, la quinta del programa, Alticornio (2) es a quien los entendidos le conceden mayores oportunidades de alcanzar el triunfo. Llevará sus bridas el jinete Carlos de León, quien seguirá las directrices del entrenador José Luis Negrón.



En la sexta carrera (1,200 metros) Rocci And Lisa (3) es señalada como la que debe llegar primero a la meta; después de competir principalmente con los medios hermanos Sharpen Power (2) y Ocean Power (1). El monto acumulado de El Poolpote para este sábado en el Hipódromo Quinto Centenario es de RD$18,345,391.97.



El monto acumulado del pool de 5 (Pick 5) es RD$1,207,060.00.