El estadounidense consigue su octava victoria de este tipo de certamen. Se llevó ayer la suma de 720 mil dólares y 300 puntos para la FedEx Cup

El norteamericano Billy Horschel se adjudicó su octava victoria en el PGA Tour, tras triunfar en la séptima edición del Corales Puntacana Championship que culminó ayer. Con su triunfo, Horschel obtiene 300 puntos para la FedEx Cup y un premio en metálico de US$720,000.00 de los US$4.0 millones de dólares de la bolsa total del evento.



El jugador de golf profesional recibió su trofeo en una ceremonia de premiación encabezada por Frank Elías Rainieri, presidente y CEO de Grupo Puntacana; Frank Rainieri, fundador y presidente del Consejo de Grupo Puntacana; Stephen Cox, árbitro en jefe del PGA Tour; Francesca Rainieri, Chief Financial Officer (CFO) de Grupo Puntacana; Manuel Sajour, director ejecutivo de Grupo Puntacana; e Hiram Silfa, director de Campos de golf en Puntacana Resort, en un torneo histórico que concluyó en el hoyo 18 del campo de golf Corales.



Frank Rainieri realizó la entrega al nuevo campeón del tradicional sombrero de Corales y una guayabera, insignias del torneo. “Esta ha sido una gran experiencia. Gracias a la organización y a todo el público que ha venido. Los dominicanos son muy cálidos y me siento como en casa. Agradezco a los fans, a todo el staff que trabajó en el torneo y a toda la familia Rainieri. Esta será una semana que nunca olvidaré”, expresó Horschel durante el acto de premiación.



Asimismo, Frank Elías Rainieri, presidente y CEO del Grupo Puntacana, expresó: “Estamos sumamente agradecidos de celebrar un evento que presenta lo mejor de República Dominicana al resto del mundo. Agradecemos a todos los colaboradores y voluntarios, al PGA Tour, y a ustedes, los fans, quienes han venido a celebrar junto a nosotros este gran hito del deporte dominicano. Nuestras más sinceras felicitaciones al campeón 2024, Billy Horschel”.



El torneo tiene un alcance de 7.8 billones de impresiones en medios digitales e impresos a nivel nacional e internacional en 153 países, llegando a 7 millones de televidentes en Estados Unidos y 4 millones en Europa.