El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, manifestó ayer que si no se llega a un acuerdo con las Administradoras de Riesgos de la Salud (ARS) para lograr el cumplimiento de una serie de demandas, podrían abandonar la seguridad social.



El gremialista destacó que siguen abiertos al diálogo, por lo que hoy volverán a reunirse con la vicepresidenta Raquel Peña y otras autoridades para tratar de solventar el conflicto.



Dijo que retornarán a la mesa de concertación para buscar la ampliación del plan básico de salud y la cobertura de medicamentos, así como la inclusión de los pacientes de salud mental.



Asimismo, señaló que también abogarán para la igualación de las tarifas y la asignación de códigos para los médicos.



“Es una verdadera ignominia que a 20 años de la seguridad social, donde se han acumulado por el lado de las pensiones más de mil millones y por el lado de las ARS sobrepasan los 170 mil millones de pesos, todavía los pacientes mentales ancianos no puedan ser vistos en consulta ambulatoria”, lamentó.



Afirmó que la ley se construyó para los sectores de poder y en detrimento de los prestadores de salud.



Por otro lado, el titular de la agrupación gremial manifestó que bajaron el nivel de la lucha, razón por la cual actualmente no tienen un paro de servicios en contra de alguna aseguradora.



En ese sentido, indicó que acudirán al tercer encuentro con la vicepresidenta con buena actitud para que se logre una solución al impasse que se originó hace varios meses.



“Entendemos que el ambiente es propicio, y podríamos eventualmente llegar a un acuerdo que beneficie sobre todo a la población”, expuso.



Caba se expresó en dichos términos, al participar en el simposio realizado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre la evaluación y respuesta de impacto del covid-19.