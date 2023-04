Email it

Ginebra (EFE).- La esterilidad es un problema más común de lo que se piensa y afecta prácticamente a una de cada seis personas en el mundo, reveló hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Indica que este caso se trata de un problema global, sin diferencias significativas entre regiones del mundo ni desigualdades dictadas por el nivel de riqueza.

Según nuevos datos publicados, el 17,5 % de la población adulta experimenta en algún momento de su vida problemas de esterilidad, consistente en la incapacidad de lograr un embarazo tras doce meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección.

Expertos de la OMS dijeron que entender la dimensión de este problema es muy importante porque puede generar trastornos mentales -depresión, en particular – estigmatización social, acarrear problemas económicos y generar violencia doméstica.

«La esterilidad es un problema extendido de salud pública y en algunos países puede provocar la impresión de una mujer o de una pareja fracasada», comentó la directora de salud sexual y reproductiva en la OMS, Pascale Allotey, en una rueda de prensa en la que presentó los datos.

Las nuevas estimaciones, sin embargo, no precisan si la esterilidad es un problema que aumenta en el mundo o si las mujeres -conforme a la percepción generalizada- son más susceptibles de sufrirla que los hombres.

Esto se debe a que de 133 estudios de distintos países que se analizaron para este estudio global, solo algo más de 80 incluían datos que los hacían comparables entre si al incluir edades y causas probables, lo que es una condición para que los científicos puedan sacar conclusiones firmes.

La experta indicó que la esterilidad no hace distinciones y que lo que esta nueva información deja claro es la necesidad de hacer más accesibles los tratamientos.

«En muchos países el costo de la procreación in vitro es superior al ingreso medio anual per cápita, los tratamientos son caros y cuando no están incluidos en los seguros médicos pueden ser inaccesibles», indicó el investigador de la OMS, Gitau Mburu.

La OMS señaló que no hay causas que se muestren determinantes para la esterilidad, pero de manera general influyen el estilo de vida, la edad, los antecedentes de enfermedades infecciosas o de patologías relacionadas con el aparato reproductor.

Los expertos no han podido determinar en qué medida la contaminación ambiental pueden afectar la fertilidad de mujeres y hombres, y en particular la calidad del semen, conforme habían mostrado ciertos estudios.

No es extraño que la infertilidad «no tenga explicación», dijo Mburu.

Una de las conclusiones del nuevo informe producido por la OMS es mejores políticas y más financiación pública facilitarían el acceso a los tratamientos y protegerían a los hogares más pobres. EFE