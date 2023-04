Los hombres que están en edad productiva son los más perjudicados en los incidentes del feriado

La República Dominicana es el segundo país del mundo donde mueren más personas por accidentes de tránsito y en la Semana Santa suelen aumentar las estadísticas, por lo que a través de diferentes campañas las autoridades están llamando al comedimiento para que no se produzcan incidentes en las vías.



El año pasado de las 34 defunciones que dejó el asueto, 25 fueron por colisiones en calles y carreteras, y una vez más los motoristas fueron los líderes en la lista de defunciones.



Por eso, el Ministerio de Salud Pública (MSP), a través del Programa de Prevención de Lesiones y Violencia (Prelvi), que dirige Julio Cesar de León, entregará cascos de protección y otros insumos en las vías a los conductores de motocicletas y vehículos.



En rueda de prensa, el funcionario señaló que la finalidad del operativo es preservar la vida de quienes se movilizan a distintos puntos del país a vacacionar durante el feriado.



“Si van a conducir un vehículo manejen con prudencia, revíselo antes de salir de su casa, no usen los móviles, ni tomen bebidas alcohólicas, y a los motoristas que se pongan su casco protector bien puesto”, recomendó De León a la población, que citó a Santo Domingo Norte y Este, así como a La Romana, Azua y Barahona, como algunos de los lugares donde ocurre una gran cantidad de accidentes en jóvenes dentro de un rango de edad que va desde los 15 a los 29 años por las carreras de motos.



Cuidado



El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recordó que la Semana Mayor es una fiesta de fe cristiana donde se rememoran los últimos momentos de Cristo en la tierra, y un espacio para compartir con familiares y amigos.



Declaró que los accidentes de tránsito son la tercera causa de muerte en todo el país, y a la vez lamentó las altas cifras que se producen cada año por lo pequeño que es el territorio.



Manifestó que conforme a datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Osevi), en los años 2020 y 2021 hubo 2 mil 967 decesos por colisiones, número que superó a las del covid-19 o la de cualquier otra enfermedad.



Asimismo, indicó que en el mismo periodo de tiempo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) registró 110 mil 406 lesionados, razón por la cual instó a la ciudadanía a acatar las medidas de seguridad para que no sufran daños corporales en caso de tener algún accidente.



Rivera instó a las personas que tienen pensado trasladarse a otros lugares en sus propios vehículos, dormir de seis a ocho horas antes de tomar el volante, tomar un descanso en las vías, sobre todo cuando el trayecto sea largo, y no utilizar vape ni drogas ilícitas para que mantengan la concentración en el camino.



“Si somos prudentes al conducir, eso significa que no vamos a tener exceso de velocidad, que no vamos a estar tomando alcohol conduciendo, y que vamos a salir en un vehículo que esté en las condiciones prudentes”, expresó.



Mismo llamado hizo el coronel Rafael Tejeda Baldera, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que en el lanzamiento de la campaña “Familia Saludable en las Vías” del órgano rector de la salud, dijo que la colaboración de la población es vital para que se reduzcan los accidentes de tránsito.

La Digesett volverá a realizar los carreteos para evitar accidentes.

¿A quiénes afectan más los accidentes?

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) es otra de las instituciones que abogan a que los vacacionistas sean prudentes en esta Semana Santa, en especial los hombres jóvenes y en edad productiva que siguen siendo los mayores afectados durante el asueto. En nota de prensa, la entidad informó que de los 900 afiliados en los distintos regímenes que han demandado servicios en el feriado en los últimos tres años, el 81 por ciento es motociclista y dentro de esos, el 56 por ciento tuvo que requerir una cirugía ortopédica por las lesiones dejadas por un accidente. En el documento enviado a los medios, el titular del organismo, Santiago Hazim, dijo que con la campaña “Seguros con Senasa en Semana Santa”, apelan a la concientización de todos los dominicanos para que impere la prudencia.