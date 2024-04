Puerto Plata. Los dos días de búsqueda han resultado infructuosos para dar con los cuerpos de tres hombres reportados como desaparecidos en las aguas del Océano Atlántico.



Los organismos de socorro suspendieron al atardecer del lunes las labores de búsqueda de tres jóvenes que desaparecieron en la playa Marapica de esta localidad, al mediodía del Domingo de Resurrección.



Los desaparecidos son: Anderson González Tejada, de 17 años residente en el sector La Otra Banda de Santiago de los Caballeros; José Alberto Camiliet, de 29 años y nativo de Bello Costero y el miembro de la Defensa Civil, Briandy Díaz, de 25 años.



González Tejada fue arrastrado por la corriente marina cuando furtivamente intentó darse un baño en la denominada “Poza de Alfonso” situada en la playa Marapica, debido a que las autoridades tenían prohibido el acceso al mar por los fuertes oleajes.



Camiliet y Díaz también desaparecieron al tratar de auxiliar a González Tejada, en la zona costera donde hay mucha profundidad conocida como El Bronx detrás de las populosas barriadas Bello Costero y Padre Granero.



Tan pronto se reportó la desaparición de los tres jóvenes mencionados, al lugar se presentaron autoridades y miembros de los organismos de seguridad del Estado además de las entidades de socorro quienes emprendieron la búsqueda.



No obstante, debido a los fuertes oleajes, corrientes marinas peligrosas y la turbidez de las aguas del Océano Atlántico se postergó la búsqueda de los extraviados, siendo aplazada para este lunes con mejores condiciones climáticas.



El intendente del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata, Diógenes Mercado (Ronny), explicó que buzos de esa entidad peinan todo el perímetro costero en la localización de los cuerpos que pudieran estar dentro de cavernas marinas (covachas).



En la búsqueda de los desaparecidos participa un helicóptero y el grupo de Servicio, Auxilio y Rescate (SAR) de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), el equipo de drones de la Defensa Civil, voluntarios de Rescate Ámbar y otras entidades de socorro.



Además equipos de la fundación de Océano Limpio se unieron a la búsqueda la cual es presidida por Joan Manuel Bierd Vásquez, junto con psicólogos que están atendiendo a los familiares de las personas desaparecidas.



Joan Manuel Bierd resaltó que las aguas de dicha playa con el sedimento amarillo debido a las lluvias que provocaron crecidas en la cañada que desemboca en la zona y esto provoca poca visibilidad a los buzos durante la jornada de búsqueda.



La playa Marapicá, llamada por los lugareños como El Bronx, es un lugar inhóspito que no es usado para el ocio por los puertoplateños, ya que sus aguas presentan un alto grado de contaminación por lo que las autoridades no habían instalado ningún tipo de dispositivo de seguridad.



Los familiares de José Alberto Camiliet, de 29, en medio del dolor expresaron que este joven no estaba bañándose en la playa, sino que acudió al lugar al enterarse que una persona se estaba ahogando ya que residía en la comunidad conocida como el Bronx.



El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, lamentó el hecho y dijo que brigadas de distintas instituciones de respuesta a emergencias seguirán trabajando en la búsqueda y localización de estas personas.