Santiago. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que a la fecha 47 mil personas han sido vacunadas contra el cólera en todo el territorio nacional.



Rivera advirtió que para la estabilidad de la sanidad, la República Dominicana necesita la seguridad democrática de su vecino Haití y dijo que el proceso de vacunación ha hecho hincapié en los pueblos fronterizos como Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.



Dijo que como estado dominicano y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud lograron un proceso de vacunación que ha incluido a internos de las cárceles Victoria y Rafey. e Informó que desde el mes de octubre del pasado año hasta marzo tienen registrados 104 casos confirmados de cólera.



“Esto permite que haya un control. No estamos diciendo que lo hemos eliminado, mientras Haití tenga la inseguridad democrática, que ha llevado a que médicos sin fronteras tuvieran que irse”, apuntó. Rivera indicó que la estrategia de inocular y la potabilidad del agua ha ayudado y ha permitido controlar en caso de diarrea aguda, ameba.



“Como vieron, ayer no hubo casos de cólera y ese es un logro no de nosotros sino de la prensa, de los medios de comunicación y de las familias que trabajaron casa por casa, así como de las juntas de vecinos”, indicó Rivera. El funcionario habló al participar en el Tedeum con motivo de la conmemoración del 179 aniversario de la batalla de Santiago del 30 de marzo del año 1844.



Con relación a los preparativos de la Semana Santa, el ministro de Salud Pública hizo un llamado para que la población la aproveche para el descanso y la reflexión. Sobre los alimentos, pidió a los ciudadanos a no consumirlos en lugares que carezcan de controles de sanidad. Informó que los inspectores de Salud Pública junto a la Cruz Roja están recorrerán los centros para prevenir que no ocurran intoxicaciones alimentarias o por bebidas alcohólicas. El funcionario dijo que todos los hospitales trabajan con el recibimiento de medicamentos y otros insumos.