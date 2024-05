Ocho años después, los privados de libertad, en condición de preventivos, volvieron a ejercer ayer su derecho al voto.



Como ciudadanos que aún mantienen sus derechos civiles y políticos, pudieron elegir y decidieron.

En orden y con un levantamiento hecho previamente, en 21 recintos carcelarios de varios puntos del país fueron instalados varios colegios electorales para permitir que 4,296 personas privadas de libertad inscritas en los padrones penitenciarios, pudiesen escoger al presidente de su preferencia como personas que no tienen sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. De los 21 recintos habilitados, 17 pertenecen al Nuevo Modelo Penitenciario y cuatro del antiguo modelo, entre los que está Nagua, Azua y Salcedo.



Con distintos horarios de votación fue ejecutada la importante jornada. En los centros con más de 100 votantes inscritos, se votó de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde se sufragó en los centros penitenciarios de no más 100 electores.



Para fines protocolares, hubo un acto en el que ante autoridades, observadores internacionales, miembros de la sociedad civil, delegados políticos y la prensa nacional, se dio el inicio a esta iniciativa que se retomó luego de haber sido implementada por primera vez en las elecciones del año 2016, proceso en el que se le permitió votar a 1,852 reclusos preventivos.



El acto protocolar de ayer tuvo lugar en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres y los miembros El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) estuvieron presentes. En dicho centro, 169 damas tuvieron acceso al voto.



La miembro titular de la JCE y coordinadora del Voto Penitenciario, Dolores Fernández, afirmó que con esta práctica el órgano comicial no regaló ningún derecho sino, que con ello, se reconoció lo que establece el artículo 22 de la Constitución dominicana, que es “el derecho a elegir”.



“En esta tarde, en Najayo Mujeres, lo que estamos haciendo no es más que un ejercicio de democracia”, resaltó Fernández.



El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, resaltó que con el reconocimiento de elegir que tienen las personas privadas de libertad sin una condena firme, la República Dominicana de vistió de gala. “Y se ha hecho con democracia, con organización y con mucha armonía en cada uno de los centros que se está ejerciendo. Es construir patria lo que está haciendo esta sociedad”, expresó Hernández Basilio.

Para que esto fuese una realidad otra vez, la Procuraduría y la JCE firmaron un acuerdo en mayo de 2023 que marcó el punto de arranque para lo que ayer se produjo.