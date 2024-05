La Misión de Observación Electoral del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) felicitó al presidente Luis Abinader por su reelección y valoró su promesa de no postularse para un nuevo período.



“Dada la importante mayoría de votos que ha alcanzado, ha de enfatizar el significado que para el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana tienen las promesas de este en cuanto a que no aspirará a otra reelección y gobernará para todo los dominicanos sin distinción de afiliación política o partidaria”, puntualizó la comisión de expresidentes en su informe.



En espacios organizados para la presentación de propuestas de los candidatos presidenciales, el mandatario Luis Abinader comprometió su palabra de no ir tras una nueva reelección de cara al 2028 y más allá, en consonancia con su visión de apostar al relevo a lo interno de su partido.



“En la historia de la República Dominicana, el verdadero motivo de la modificación constitucional es para cambiar los términos del presidente y eso no lo vamos a hacer, no va a pasar en este cambio constitucional… Nosotros tenemos que quitarnos del pensamiento el hombre y mujer indispensable. El verdadero líder es el que prepara esa sucesión”, comentó en la entrevista que concedió a Multimedios del Caribe el día antes del cierre de campaña.



En el referido informe, dado a conocer ayer, los observadores internacionales destacaron como prometedor, junto al sostenimiento de los partidos como soportes institucionales de la democracia, la creciente presencia y activismo de las generaciones más jóvenes y de relevo, en especial en el campo de la facilitación de los debates previos a la elección, la observación y el control electoral.



Asimismo, reconocieron “el comportamiento profesional e imparcial de las autoridades electorales, que han atendido las peticiones que se le han cursado disponiendo de las medidas y disposiciones normativas necesarias a fin de garantizar y asegurar a tiempo el ejercicio del derecho al voto, tanto como implementándolas a través de un régimen desconcentrado de competencias”.



En términos generales, la misión felicitó al pueblo dominicano por el ejercicio ordenado y entusiasta que hizo de sus derechos políticos al concluir el ciclo electoral 2024, de modo particular por la muestra de fortalecimiento de su experiencia democrática que alcanza casi seis décadas, de la cual dicen se destaca como ejemplo para América Latina.

Expresidentes de región observan elecciones

Los integrantes de la Misión de Observación Electoral de Iniciativa Democrática de España y las Américas son los exjefes de Estado y de Gobierno Andrés Pastrana (Colombia), Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), también el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, y el secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar, exministro de relaciones exteriores de Venezuela.