Dajabón. – Roberto Ángel Salcedo, miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pronosticó este sábado que el 19 de mayo habrá «votos a montones» en esta provincia para reelegir al presidente Luis Abinader y que esa organización y aliados amplíen la mayoría en el Congreso Nacional.

Durante una activa jornada de asambleas y actividades políticas en esta provincia noroestana, el destacado dirigente político previó que en Dajabón la alianza que lidera el PRM no solo obtendrá una votación histórica para reelegir al presidente Luis Abinader, sino que con el caudal de votos también ganarán el candidato a senador, Ney Rodríguez, y los dos aspirantes a diputados de la provincia, que representan Tony Bengoa y Daritza Zapata.

Manifestó que la más grande e histórica alianza de 22 partidos y movimientos políticos que encabeza el PRM saldrá victoriosa del certamen electoral con la más amplia votación que jamás hayan logrado candidato presidencial alguno y los aspirantes congresuales en la historia de la provincia Dajabón y el país.

Explicó que sólo faltan 8 días para las votaciones y están dadas las condiciones para que Abinader sea reelegido para un nuevo mandato presidencial.

Dijo que estos resultados no solo son previstos en las encuestas, que dan como ganador a Abinader con cerca de un 70 por ciento de los sufragios, sino que se han constituidos en el deseo y el anhelo del pueblo dominicano.

No obstante, Roberto Ángel llamó a perremeistas y aliados a no descuidar los trabajos, si no a fortalecerlos, y «a mover los votos a montones» para que Luis Abinader y el PRM sigan gobernando el país, para que Ney Rodríguez sea el próximo senador de Dajabón y que Daritza Zapata y Tony Bengoa ganen las dos diputaciones.

“Nos separan exactamente ocho días de una nueva cita con las urnas. Es un evento cívico y democrático que tenemos todos los dominicanos y que habrá de permitir escribir un nuevo capítulo en nuestra vida institucional, política y democrática. Por tanto, la labor de cada uno de ustedes es con entusiasmo ir a las elecciones del próximo domingo.», enfatizó.

Hablan candidato a senador y coordinador

Ney Rodríguez, candidato a senador, al dirigirse a público presente en una asamblea en el Club Ensueño Dajabonero, expresó que las encuestas lo dan ganador de la senaduria de la provincia con más de un 70% de los sufragios.

De su lado, el actual senador y coordinador regional de campaña del PRM para las provincias Dajabón , Montecristi y Santiago Rodríguez, Ramón Moreno Arias, afirmó que las elecciones se ganan moviendo y buscando los votos, por lo que exhortó a perremeistas y aliados acudir a votar temprano el 19 de Mayo, para garantizar el triunfo de Luis Abinader, su partido y aliados en esta provincia.

Roberto Ángel desarrolló una amplia agenda de actividades políticas en los municipios Dajabón , Partido y El Pino, para profundizar los trabajos electorales y a motivar el voto integral en la boleta del PRM y aliados.

Estuvo acompañado de Ramón Moreno Arias, coordinador regional de campaña y senador de Montecristi; Ramón Pérez Zapata, enlace provincial de campaña en Dajabón; Juan Agustín Zapata, presidente municipal del PRM; el alcalde Santiago Riberón; Margarita López, coordinadora provincial de campaña; y de los candidatos al Senado, Ney Rodríguez, y a diputados,Tony Bengoa y Daritza Zapata.