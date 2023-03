Durante una alocución trasmitida por por televisión y redes sociales, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, criticó los resultados del actual Gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, en materia de seguridad ciudadana, salud y educación.

En este orden, el líder del Partido Fuerza del Pueblo, recordó que como parte del objetivo de «un país sin violencia», el jefe de estado prometió reforma integral a la Policía Nacional; el incremento salarial a 39 mil agentes en un 40% y la tarjeta SENASA Premium; sacar las drogas de las calles, la disminución de los homicidios, y un Plan Nacional de Seguridad.

«Como contrapartida a todo esto, no ha habido mejoría en las condiciones laborales y de mayor eficiencia en los servicios policiales. No se ha dotado a la Dirección Nacional de Drogas de los recursos humanos, logísticos, de entrenamiento y de equipamiento para la interdicción, investigación e inteligencia del combate al narcotráfico. No se avanza en la aplicación de la propuesta de Reforma Policial» resaltó.

Fernández manifestó que por señaló que, al cabo de casi tres años de gobierno, Ela criminalidad ha aumentado y la inseguridad ciudadana se ha mantenido como una de las principales preocupaciones del país.

En este sentido, indicó que en el 2022 la tasa de homicidios fue de 11.9 por 100 mil habitantes, lo que representa un incremento significativo respecto a la del año 2020, que fue de 9.2; y hasta del año 2021, ya durante esta gestión, que alcanzó un 10.6.

Por consiguiente, en términos comparativos, ha habido un sustancial aumento aproximado de 26% de la tasa de homicidio en nuestro país.

«La criminalidad nos arropa. He conversado y me he sentido solidario con muchos padres que no pueden dormir preocupados por la seguridad de sus hijos, o que deben salir a las paradas del metro o de autobuses a esperarlos para acompañarlos en el trayecto hacia sus hogares. De igual forma, de muchas madres atemorizadas de que les toquen sus puertas para trasmitirles la noticia luctuosa de un hijo asesinado» expresó.

EDUCACIÓN

Mientras, en el tema educativo, el exmandatario condenó lo breve que resultó el presidente Luis Abinader al abordar en su pasado discurso de rendición de cuentas lo concerniente al desempeño o logros de su gobierno en el sector educativo nacional.

Asimismo, Fernández calificó de alarmante las declaraciones del ministro de Educación, Ángel Hernández, de que “el presupuesto del Ministerio de Educación se va al zafacón porque los estudiantes no aprenden”.

«Eso es grave, sobre todo, porque es una gran verdad. El incremento de la inversión de un 4% del PIB no ha significado, como algunos esperaban, una mejoría en la calidad de la educación en la República Dominicana. Ese monto, durante los últimos dos años y medio, ha alcanzado la cifra de 608 mil millones de pesos» expuso.

Citó que las pruebas PISA, TERCE, y ERCE, los bajos niveles de desempeño por parte de nuestros estudiantes en lectura, escritura, matemáticas y ciencias, es decir, en lo básico o fundamental en el sistema de aprendizaje, ponen en evidencia la crisis que azota al sistema educativo nacional.

Por igual, indicó que resulta preocupante la gran deficiencia que exhibe el Ministerio de Educación para gestionar con eficiencia y transparencia los procesos administrativos-financieros, así como de adquisición de bienes y servicios, presentando una enorme cantidad de denuncias e irregularidades en múltiples licitaciones.

«En síntesis, un escándalo, una vergüenza y un verdadero fiasco».

SALUD

Al referirse al sector salud, Fernández mencionó que a inicios del 2021, el presidente de la República prometió dar inicio a la construcción de un hospital materno infantil en Juana Méndez, como parte de una iniciativa para reducir los altos indicadores de mortalidad infantil y materna.

De igual manera, recalcó que se prometió construir dos ciudades sanitarias en el interior del país, una en San Cristóbal y otra en la provincia Duarte, obras que citó no se ha iniciado la construcción.

«Respecto al compromiso de terminar e inaugurar la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar, la realidad es que ninguno de los hospitales del complejo han sido terminados; y han iniciado precariamente los servicios ambulatorios en 36 consultorios ofreciendo atención solamente en algunas especialidades» explicó.

En el Hospital Salvador B. Gautier, la sala de emergencia acumula pacientes por semanas, y no tiene capacidad para hospitalizar y brindar un trato digno a estos pacientes, que en ocasiones mueren en dichas salas de emergencia.

«Esta situación adquiere niveles horripilantes y estremecedores cuando se sabe que el personal del Sisterma de Emergencias 911 se ha visto obligado a dejar durante varios días a pacientes en camillas de ambulancias, que a veces han muerto en espera de una cama para su formal ingreso al centro hospitalario» manifestó Fernández.

En cuanto a la terminación del Hospital Regional San Vicente de Paul, en la provincia Duarte, la presente administración se ha comprometido en tres ocasiones a reiniciar y terminar los trabajos del referido centro de salud, y aún no termina.

«Fue notable el silencio que guardó el presidente de la República al evadir referirse a la crisis en la prestación de servicios de salud a los afiliados y dependientes del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud de la Seguridad Social, derivada del conflicto entre el Colegio Médico Dominicano y las Administradoras de Riegos de Salud, (ARS), que afecta sensiblemente la calidad de vida y aumenta el gasto del bolsillo de una gran parte de la población dominicana» criticó.