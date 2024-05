Todas las fiscalías a nivel nacional estarán abiertas durante el proceso comicial para recibir las denuncias de la gente

El Ministerio Público lanzó ayer un portal para las denuncias online de los crímenes y delitos electorales, bajo el lema “Tu voz cuenta, haz la diferencia”. El titular de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos Electorales, Iván Féliz, destacó las acciones emprendidas para enfrentar esos delitos y garantizó que ese órgano está listo para las elecciones del 19 de mayo del año 2024.



Dijo que todas las fiscalías a nivel nacional estarán abiertas durante el proceso electoral para recibir denuncias, y los fiscales estarán visitando junto a miembros de la Policía Militar Electoral los recintos electorales, con el propósito de tomar acciones inmediatas en caso de haber algún ilícito.



Como parte del trabajo que realiza esa procuraduría, se han puesto en marcha una serie de acciones tendentes a la preparación de la estructura que trabajará para las elecciones presidenciales y congresuales de este domingo 19 de mayo, en la investigación y persecución de los delitos electorales, según afirmó el magistrado en el acto.



Dentro de las acciones se puede identificar el tema de la capacitación en delitos electorales de 125 fiscales y 79 abogados. Para ello, las fiscalías estarán abiertas desde el viernes 17 de mayo hasta el domingo 19 del mismo mes, a las 10:00 de la noche.



El fiscal titular explicó que en los casos en que las personas no puedan acudir de manera presencial a la fiscalía correspondiente de la demarcación, donde quieran hacer la denuncia, podrá hacerlo dentro del portal de denuncias de la Procuraduría General de la República, instalada en su página web www.pgr.gob.do.



Al acceder en la referida página, el ciudadano podrá realizar la denuncia en tiempo real a través de cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet, la cual va a ser remitida (también en tiempo real) a la jurisdicción correspondiente, para que el fiscal tome la medida que corresponda e inicie una investigación, a partir de esa información criminal.



“La Procuraduría reafirma su compromiso con la tolerancia cero a los delitos electorales y manifiesta que está lista para las elecciones del 19 de mayo del año 2024”, sostuvo Féliz.



Al acto de lanzamiento del portal web asistieron delegados y representantes de partidos políticos.



Denuncias en próximos días



El procurador especializado contra los Crímenes y Delitos Electorales adelantó que “en los próximos días” conocerá acusaciones formales contra personas.



“Es posible que en el día de hoy o mañana haya una, dos o tres, porque como la gente no fue a denunciar y los fiscales estaban esperando la denuncia no hubo la cantidad de casos que nosotros esperábamos”, explicó el magistrado.



PRM saluda plataforma



El delegado suplente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), Dionisio de los Santos, indicó que esa organización política ve la plataforma de denuncias de delitos electorales de manera positiva, y desea que pueda ser usada en toda la geografía nacional.



Aprovechó para exhortar a la población dominicana y partidos políticos, incluyendo a dirigentes del PRM, a evitar ilícitos electorales, como es la compra de votos. “Los hombres y mujeres que tienen calidad para ejercer el voto deben acudir de manera libre y voluntaria a ejercer ese derecho, sin coartarlo a través de la compra (de votos) o de otro medio”, manifestó.



Recordó que el candidato presidencial del partido, Luis Abinader, ha sido reiterativo en el tema así como la Coordinación Nacional de Campaña, de que no serán parte de esa práctica.



Dos locales del PRM no son de ahora;



Sobre la advertencia que hizo la Junta Central Electoral al PRM de no permitir proselitismo político ni instalación de carpas el día de las elecciones y el llamado de atención por dos locales frente a recintos electorales, Dionisio de los Santos explicó que los dos centros ya existían.



Aclaró que el partido no ha abierto locales nuevos frente a recintos electorales, sino que eran locales de esa organización que existían, tema que se trató de forma oportuna con el presidente de la JCE, Román Jáquez.



“Nos pidió que por favor pintáramos esos locales para que no haya ningún tipo de identificación partidaria”, detalló tras precisar que la ley no obliga al partido a hacerlo, porque los locales existían primero, pero que por prudencia procederán a pintarlos “para que no haya ningún tipo de publicidad del PRM frente a los recintos electorales”.



Adelantó que el partido oficialismo decidió no hacer uso de carpas, práctica -que según él- era implementada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuando gobernaba.



Dionisio de los Santos reaccionó ante la denuncia de dirigentes de la oposición contra el partido oficialista sobre el comunicado de la Junta Central Electoral, entre ellos Javier Ubiera, delegado suplente de FP.

Acogerá instancia JCE, dice delegado

El delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la JCE, José Manuel Hernández Peguero, reiteró la inconformidad del partido “por la ineficiencia y la falta de objetividad” del director de la Policía Militar Electoral, general Juan José Otaño Jiménez, en las pasadas elecciones. No obstante, agregó que la organización política acogerá el comunicado de la Junta que ratifica en el cargo al oficial, pero advirtió que de todas maneras estarán atentos a los acontecimientos.



Los partidos que integran la alianza Rescate RD (PLD-FP-PRD) habían solicitado a la Junta Central Electoral que cambie al general como director de la Policía Militar Electoral, por ser un supuesto aliado del oficialismo.



“Nosotros vamos a acogerla (la instancia). De todas maneras vamos a estar atentos a los acontecimientos y vamos entonces a denunciar cualquier actitud o actividad ilícita, como ya ha ocurrido con respecto a los acontecimientos de locales partidarios frente a los colegios electorales”, señaló.



De su lado, el delegado suplente de FP ante la entidad comicial, Javier Ubiera, señaló que hay una estrategia del PRM desplazada para sustituir las carpas por locales al frente y alrededor de los recintos electorales, para volver a hacer lo mismo que hicieron en las elecciones municipales.