En teoría, en el país no se ha iniciado ni siquiera la precampaña electoral, pero en la práctica, estamos en plena campaña. El febril activismo de partidos y aspirantes del pasado fin de semana se corresponde con un periodo cercano a las votaciones, sin embargo, aún faltan diez meses para las elecciones municipales y trece meses para las legislativas y presidenciales. El proselitismo es tan intenso que uno de los líderes políticos, al inicio de un acto el pasado domingo, se mostraba “sorprendido” por la multitud congregada en el lugar, pese a que, según él mismo resaltó, la precampaña electoral debe empezar en agosto. Por supuesto, no lo hizo como crítica, sino con orgullo, por la muestra de fuerza que estaba dando su partido.



Ya no disimulan



Hasta hace poco se notaban algunos esfuerzos por disfrazar la campaña. Se colocaban vallas y letreros con el pretexto de llamar a la gente a afiliarse a determinados partidos, pero los rostros eran de determinados aspirantes a cargos electivos. Con la terminología estaban siendo especialmente cuidadosos. El PLD hizo un acto de simulación magistral al montar unas elecciones internas con el nombre de “consulta ciudadana”. Poco a poco, los políticos se han ido sincerando y sus actividades son de pura promoción a los aspirantes, sobre todo a los del nivel presidencial.



El fin de semana



En el fin de semana hubo de todo. Hasta el lanzamiento de un aspirante por el PRM con discurso opositor. El oficialismo logró el respaldo de un diputado y un regidor del PLD, ambos del Distrito Nacional, y Fuerza del Pueblo estuvo en el este, en un nutrido acto, aunque la comparación que hizo su líder con las Estrellas Orientales no es la más feliz, de acuerdo a los que saben de “pelótica”. Los morados también estuvieron activos, aunque con el discurso del candidato en contra de la alianza, algunos estarán animados y otros decepcionados.