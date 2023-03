Danilo encabezará reunión del Comité Central del PLD que prometió aprobar acciones “para defender la democracia” y grupos se manifestarán a favor PGR

El caldeado ambiente que se siente en el país tras el apresamiento de altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusados de corrupción en el marco de la operación Calamar, podría intensificarse a partir del domingo por la convocatoria a manifestaciones de apoyo al Ministerio Público y las acciones que podrían derivarse de la reunión del Comité Central del partido morado el mismo domingo.



Los que apoyan la operación Calamar han hecho dos convocatorias para el domingo. Una a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y la otra, a las 4:00 de la tarde frente al edificio de la Procuraduría.



La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para el domingo a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra 20 acusados de la Operación Calamar, que involucra a los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.



La convocatoria de apoyo a la Procuraduría tiene las mismas características de la marcha verde. Muchas de sus figuras se han hecho eco del llamado, pero no se conoce con certeza de dónde surge. Habría que ver si la movilización alcanza los niveles de apoyo que logró en sus inicios el movimiento por el fin de la impunidad y la corrupción.



Aunque algunos comunicadores que respaldaron la marcha verde, han vuelto a apoyar una movilización en favor de las acciones del Ministerio Público, muchas de las figuras que promovieron la Marcha Verde ahora forman parte del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por lo que su involucramiento en esa movilización aportará más ingredientes políticos al caso Calamar.



De hecho, mientras estuvo en la oposición el PRM les dio apoyo oficial a las protestas de Marcha Verde, pero en el actual contexto, instruyó a la militancia a no opinar sobre el caso Calamar para respetar la independencia del Ministerio Público.



Participación Ciudadana no ha informado que apoya esas convocatorias, pero sí ha emitido un documento de respaldo al Ministerio Público en respaldo a la última operación contra la corrupción. Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, dijo que de manera oficial la entidad no participará, pero que no impide que algunos de sus miembros asistan si quieren hacerlo de manera individual.



Danilo encabezará reunión PLD



Para el domingo, el PLD también convocó al Comité Central, un órgano de más de mil miembros, y aunque originalmente la convocatoria fue para aprobar el método de elección de los candidatos de 2024, su dirigencia informó que el encuentro también servirá para tomar medidas sobre las acciones para responder al caso Calamar.



La reunión, que tendrá lugar en la Casa Nacional del PLD, estará encabezada por el presidente de la organización y expresidente de la República, Danilo Medina. El político, tras su regreso de Estados Unidos la tarde del pasado miércoles, informó al país que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

El PLD en un comunicado que cita a José Ramón (Monchy) Fadul adelantó que en la reunión del domingo “se discutirá la agenda que van a seguir ante la ofensiva del Gobierno en contra el Partido de la Liberación Dominicana”.



“Vamos a llevar una agenda de los pasos a seguir contra esta embestida del presidente Abinader utilizando el Ministerio Público dentro del orden democrático en defensa del PLD y de la candidatura de Abel Martínez y los detenidos”, informó el PLD.



De la cúpula de la organización fueron apresados los miembros del Comité Político, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, acusados de corrupción, así como Donald Guerrero, del Comité Central.

Los miembros del Comité Político del PLD que fueron apresados y están acusados de corrupción son José Ramón peralta, que fue ministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, titular de Obras Públicas en el gobierno de Medina y excandidato presidencial del PLD en las elecciones de 2020.



La organización de oposición se ha movilizado en distintos puntos del país con acciones como encendido de velas. La mañana del pasado lunes, un grupo de peledeístas protestó frente al Palacio de Justicia lo que generó enfrentamientos con agentes de la Policía.