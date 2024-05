El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró que nadie puede elegir por el pueblo dominicano en las próximas elecciones del 19 de mayo.



Abel Martínez declaró: “Las elecciones no están decididas, se deciden el 19 de mayo. Nadie puede elegir por las madres solteras y el hombre del campo que está pasando trabajo”.



En La Romana, durante su recorrido por provincias del Este del país, Abel Martínez reiteró que la República Dominicana necesita un verdadero cambio, que ocurrirá el 19 de mayo, cuando el Gobierno del PRM salga del poder.



Asegura que trabajará sin descanso para acompañar a la mujer dominicana y que, en lugar de que la tristeza tenga rostro de mujer, desde el gobierno se dará prioridad a políticas públicas con rostro de mujer, impulsando, además, el acceso a las necesidades básicas de la población más vulnerable y construir una sociedad fuerte y sana en beneficio de todo el país.



“Los dominicanos no aguantan más comida cara, más delincuencia, falta de empleos y oportunidades que nosotros les garantizamos”, manifestó el líder político.



Abel Martínez realiza este recorrido en el que se movilizan decenas de miles de peledeístas y simpatizantes, en compañía del dos veces presidente de la República, Danilo Medina.



Durante el recorrido el candidato del PLD estuvo acompañado por miembros de los comités Político y Central del PLD, así como por dirigentes locales y nacionales del partido morado.



Despacho de la Primera Dama



El Despacho de la Primera Dama volverá a operar a partir del próximo 16 de agosto, con el firme propósito de impulsar políticas públicas efectivas a favor de la mujer dominicana, las familias empobrecidas y dar trato digno a personas que viven con alguna discapacidad, anunció la comunicadora Nahiony Reyes, esposa de Abel Martínez.



A través de un video colgado en sus redes sociales, Nahiony manifestó que en las últimas semanas “he visto cómo cada vez hay más personas comprometidas y entusiasmadas con el proyecto de Abel, con las propuestas que tiene para solucionar los problemas del país y hoy reafirmo mi compromiso: un compromiso total con el proyecto presidencial de mi esposo. Pero también el compromiso de trabajar con determinación para atender esas áreas que impactan profundamente la fibra de nuestra sociedad”.



Dijo que eso lo hará a partir del 16 de agosto, porque cuando Abel llegue a la Presidencia de la República, una de sus primeras acciones será reaperturar el Despacho de la Primera Dama, a través del cual se revitalizará proyectos e iniciativas tendentes a resolver lo antes posible las necesidades de las personas empobrecidas, entre ellos los CAID y los servicios de mamografías.



Dijo que no solo será rescatar los CAID, cuya misión es brindar asistencia integral a niñas, niños y adolescentes con alguna condición especial.

Promete un CAID en cada provincia

Nahiony Reyes expresó que como Abel prometió se construirá un CAID en cada una de las provincias de nuestro país. Reyes también habló del desempleo que afecta a la rama femenina, por lo que se compromete a trabajar “para que la mujer tenga un rol protagónico, abogando por su independencia económica, dotándolas de herramientas que le permitan desarrollar sus dones y talentos y que el Despacho de la Primera Dama sea la casa en común”.