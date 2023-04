Tokio, Japón. Las principales universidades japonesas se mostraron dispuestas a colaborar con la República Dominicana en materia de educación superior, según lo manifestaron en un encuentro con la vicepresidenta dominicana Raquel Peña.



Con ese propósito, los representantes de las altas casas de estudios que participaron en el encuentro firmaron un documento de intención para futuros acuerdos con universidades dominicanas y con el mismo Gobierno.



Durante el encuentro y la posterior firma del comunicado de intención, se habló de contemplar, además de la educación superior, áreas como tecnología, ciencias modernas, mecatrónica y robótica.



El interés de las universidades japonesas iría más allá de las simples becas para abarcar también investigaciones conjuntas, intercambio de experiencia en la creación de bienes públicos y globales.



En la reunión con la vicepresidenta dominicana participaron representantes de Tokyo University of Science, Soka University, Kanda University of International Studies, Nanzan University, Sophia University, Meiji University, Oita University, The Jikei University School of Medicine.



En el encuentro estuvo también presente la Japan International Cooperative Agency, mejor conocida como JICA, la cual ha colaborado con República en muchos proyectos de diversas áreas y por largos años.

Vicepresidenta cumplió intensa agenda

La vicepresidenta Peña, junto con la delegación que le acompaña se encuentran en Japón desde el pasado viernes agotando una agenda que incluye encuentros con empresarios, funcionarios y políticos japoneses, entre ellos, con Yutaka Onozawa, alcalde de Aikawa, lugar donde vive la mayor cantidad de dominicanos, con quienes también se reunió la vicepresidenta.