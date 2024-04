Pedernales. Con la llegada del Nieuw Amsterdan, un barco de la línea Holland América, el destino Cabo Rojo recibió su segundo crucero con 1,935 cruceristas a bordo y 838 tripulantes, en la nueva terminal Port Cabo Rojo.



El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Jean Luis Rodríguez, al referirse a la embarcación, sostuvo que Port Cabo Rojo marca un hito en el desarrollo de Pedernales, un logro sin precedentes en el periodo de gobierno del presidente Luis Abinader Corona que trae oportunidades de crecimiento económico para todos los dominicanos y genera atracción de inversión extranjera. También aseguró que esto es solo el inicio de todo lo bueno que viene para la región Sur.



Asimismo, el presidente del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria, Alejandro Campos, al recibir el crucero, indicó que con la visita del Nieuw Amsterdan en un muelle construido en 10 meses con los más altos estándares de calidad, no solo es la representación de oportunidades económicas, sino que es un lugar donde se conjugan culturas e historias para todos los dominicanos.



El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), y del Fideicomiso Pro-Pedernales, Sigmund Freund, destacó que este nuevo crucero que llega desde Alaska es la prueba definitiva de la consistencia de Cabo Rojo como destino turístico del Nuevo Caribe y del potencial que tiene para atraer excursionistas de todas partes del mundo.



Freund refirió que con la llegada de cruceros a Port Cabo Rojo la economía de la provincia y de las comunidades aledañas se dinamiza por el impulso de la demanda de productos que ofrecen empresas mipymes dedicadas a la artesanía, la venta de comida, al transporte, a servicios turísticos diversos “y ese es el objetivo del presidente de la República, Luis Abinader, con la ejecución del Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, propiciar la bonanza de la región sur, con el turismo como motor económico”.



El gerente general o CEO de ITM Group, Mauricio Hamui, afirmó que la obra es una realidad para el desarrollo de toda la zona Sur del país, con la generación de empleos para la región Enriquillo y atracciones para el deleite de cada turista.



El arribo del segundo crucero, proveniente desde La Florida, afirma el compromiso con el desarrollo y el movimiento económico de esta demarcación, visión de la gestión del presidente Luis Abinader, ya que es un destino que proyecta la visita de un millón de cruceristas por año.

Sobre la nueva terminal de cruceros

Port Cabo Rojo se encuentra bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria Dominicana y fue construido por la empresa concesionaria ITM Group. Esta terminal portuaria es parte del Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo que se ejecuta bajo la órbita de la Dirección General de Alianzas Público Privadas y del Fideicomiso Pro-Pedernales. En su primera fase, Port Cabo Rojo consta de 400 metros de muelle, más un nudo de amarre.