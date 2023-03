ESCUCHA ESTA NOTICIA

Diversas instituciones iniciaron planes de racionalización del agua y de auxilio a sectores para extracción

El país se encuentra en medio de una sequía por la ausencia de lluvias desde noviembre del año pasado, que amenaza a los sectores productivos y a la población en general por los bajos niveles de las aguas en los reservorios y acueductos. Los ríos y las presas presentan bajos niveles, mientras que hay un déficit de alrededor de 73.48 millones de galones diarios en la producción de agua potable.



Ante esta situación, que podría prolongarse hasta el mes de mayo, distintas instituciones del Gobierno han puesto en marcha algunas medidas que buscan minimizar el impacto de la sequía, que incluyen asistencia técnica y operativa (como extraer agua del subsuelo), además de operativos de ahorro y control del agua. Mientras, por otro lado, el presidente Luis Abinader está trabajando con el Gabinete del Agua un plan para racionar el recurso y en los próximos días se anunciará un programa para eficientizar el uso de este bien que actualmente no se encuentra en sus niveles óptimos.



Como medida paliativa y ante la sequía en las zonas ganaderas, el Ministerio de Agricultura inició un plan de asistencia para dar apoyo a los diferentes sectores productivos de la agropecuaria dominicana.



Al advertir que frente a este fenómeno no se podrá actuar en todos los sectores, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó que uno de los sectores a los que se le auxiliará es al sector ganadero, al cual se le dará asistencia con alimentos para bovinos.



Para tales fines, Cruz expresó que se adquirieron unas 70 mil pacas para ganado que serán enviadas, en una primera fase, a las zonas del territorio más afectadas por la sequía. Especificó que unas 12 mil fueron enviadas a Dajabón, otras al sur profundo y el noroeste del país.



Un punto que contribuirá también en este mal tiempo, es el envío de máquinas perforadoras para extraer agua del subsuelo, que estarán en las zonas del sur corto y sur profundo, además de la línea noroeste, la costa y Villa Vásquez en Montecristi, según indicó el ministro de Agricultura.



“Estamos trabajando para adelantarnos a los acontecimientos de racionalización del agua”, agregó Limber Cruz.



La situación la explican las corporaciones



Por otro lado, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) llamaron a la población a hacer uso racional del líquido.



Luis Salcedo, del Área de Operaciones de la Caasd, aseguró que esa entidad trabaja para garantizar el mantenimiento del servicio de los acueductos ante el panorama.



Salcedo es quien ha explicado que la drástica reducción de las lluvias ha provocado un déficit en la producción de agua, al pasar de 442.56 millones de galones por día en enero de 2023 a 369.08 millones de galones en la actualidad. Dijo que esto, a su vez, implica una disminución de los caudales de los ríos Haina, Duey, Isa, Mana, Isabela, Nizao y Ozama, fuentes que abastecen los principales acueductos.



Al respecto, puntualizó que este período de sequía que afecta al país de forma regular ha sido empeorado por los efectos negativos del fenómeno “El Niño”, el cual es producido por un calentamiento del océano Pacífico y que provoca una disminución de las lluvias en todos los países de América Latina y el Caribe.



El funcionario manifestó que desde la Caasd se emitirán reportes semanales para mantener a la población informada sobre el desarrollo de la situación del preciado líquido, que es vital para el consumo humano y la producción agrícola.



En ese sentido, recomendó a la población tomar algunas medidas para ahorrar agua. “Debemos tomar conciencia de que esta es una situación que impacta a todo el país, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia y hacer uso racional del agua. Todos podemos ahorrar agua, en nuestro hogar, en nuestro negocio o en el campo. Consumir menos agua hoy, nos permitirá disponer de más agua el día de mañana”, afirmó el ingeniero.



El funcionario aseguró que la Caasd seguirá haciendo todos los esfuerzos de lugar para que el país rebase esta situación de sequía, para lo cual considera importante que todos los dominicanos entiendan que esto solo será posible con el esfuerzo de todos.



La Caasd ha puesto en marcha un conjunto de medidas con el fin de mitigar su impacto en la población, entre las que figura el aumento de la flota de camiones cisterna privados para que, junto a los de la institución, incrementarán la distribución de agua potable en los sectores más afectados y se equiparán los pozos que estén disponibles en sectores mayormente afectados.



También se van a reprogramar los operativos de distribución de agua e intensificar los trabajos de corrección de averías para minimizar las pérdidas de agua en nuestra infraestructura.



No obstante a esto, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía por medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales para hacer un uso racional del agua, utilizándola solo en labores esenciales domésticas, de manera tal que se evite el lavado de vehículos y riego de plantas innecesarios.



Mientras tanto, el personal técnico de la Caasd se mantiene operando las 24 horas del día, a fin de garantizar que el plan de contingencia se ejecute según lo previsto para que la ciudadanía sea impactada lo menos posible por la sequía.



Coraasan



Al hacer su llamado a la racionalización, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Burgos informó que los embalses Tavera-Bao de la presa presentan una disminución considerable de su nivel y que ayer era de 316.15 metros sobre el nivel del mar. El nivel máximo es de 327.50 metros sobre el nivel del mar.



“Tenemos una sequía en pie. Todos los organismos nacionales, como el Indhri, Agricultura, Inapa y las Cora estamos tomando medidas para disminuir el uso del agua, al tener un pronóstico de que no lloverá en tres meses”, expuso Burgos.



El ejecutivo resaltó que al llegar a los 316 metros sale de operación la primera compuerta, por lo que la semana próxima se desconectarán de la compuerta en Bao”. A la fecha la institución tiene un déficit de más de 20 millones de galones diarios por captación.



Fenómeno El Niño



La posible incidencia del fenómeno El Niño en el Caribe disminuirá la actividad ciclónica en la República Dominicana durante los meses de agosto y septiembre, que forman parte de la temporada de huracanes del Atlántico, y pondría al país propenso a una sequía.



Así lo informó hace unos días la directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos. “En los tres años anteriores (2020, 2021 y 2022) teníamos a La Niña. Cuando ese fenómeno está en el Caribe las lluvias son más frecuentes. La tendencia es que este año (agosto y septiembre) vamos a ver, aunque todavía no está definido, El Niño”, señaló.



De acuerdo con los pronósticos y los informes de Naciones Unidas, la posible vuelta del fenómeno El Niño amenaza con batir récords de temperaturas mundiales.

Observatorio del Agua en monitoreo constante

A inicios de este mes de marzo, los integrantes del Observatorio del Agua aseguraron que las presas del país disponen de las reservas suficientes para garantizar la demanda de los acueductos y asegurar la cosecha de los cultivos ya sembrados, al tiempo que se comprometieron a hacer un manejo óptimo de las aguas embalsadas, debido al estiaje actual.



No obstante a esto, los representantes de este sector refirieron que el cultivo de nuevas áreas deberá coordinarse con el Ministerio de Agricultura y el Gabinete Agropecuario, para que los productores no corran riesgo, y que todo esto debe ir acompañado de un monitoreo constante.

Fenómeno

La situación, que ocurre por la ausencia de lluvias, podría extenderse hasta mayo, según la Onamet.