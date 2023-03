Llamó a no dividir el país ante problemática haitiana, porque podría surgir figura política de posiciones extremas

La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que el aumento de las inversiones y la confianza que ha mostrado el sector empresarial en el país son pruebas de la fe en el Gobierno que preside Luis Abinader, porque garantiza un clima favorable para las inversiones seguras, confiables y rentables.



“Lo importante no es solamente lo que logremos en el tiempo que estamos gobernando, sino cómo estamos preparando el país para que siga creciendo y desarrollándose con cimientos de institucionalidad, transparencia y continuidad de Estado”, subrayó al participar como oradora invitada en el Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr).



“En los pocos más de 30 meses de la administración del presidente Abinader, aunque persisten grandes desafíos históricos y de desigualdad, la economía ha logrado una recuperación sorprendente y, como ya lo ha dicho nuestro presidente: si hemos logrado todo esto en tiempos adversos y retadores, imagínense lo que lograremos en los próximos años. Aprovechemos juntos la ventana que ha abierto el presidente Luis Abinader y las oportunidades brindadas para convertirnos en el mejor país para invertir y para vivir”, expresó.



Raquel Peña apuntó que el sector privado reconoce cuáles son las áreas de desarrollo de inversión que necesitan y cuáles son más atractivas. “Acérquense, que nosotros estamos para facilitar y acelerar, dentro del marco jurídico, esas inversiones”, instó a los empresarios.



La vicemandataria resaltó la importancia de mantener la paz social que ha tenido la República Dominicana y que ha generado confianza en inversores nacionales y extranjeros.



“Esta paz social está sembrada en la conciencia de los inversionistas nacionales y extranjeros y debido a esa paz social, los inversionistas tienen a la República Dominicana entre el reducido y decreciente número de países en los cuales se puede creer. Una República, que, hasta el momento, no ha abierto sus puertas a ideologías y poses políticas extremas. Ni de izquierda, ni de derecha”, subrayó.



En ese sentido, la vicemandataria llamó la atención sobre la necesidad de que el país permanezca unido ante temas cruciales como la crisis haitiana.



“La paz social es fundamental no sólo para el éxito de la presente administración. También lo será para la que desearán tener nuestros futuros gobernantes, sin importar el partido que los lleve al poder. El problema de la permanente y cada vez más grave crisis haitiana y la amenaza que se cierne sobre nuestro territorio generada por una inmigración creciente y no regularizada, no debe provocar divisiones en la población. Mucho menos, en la clase política, los sectores empresariales y sindicales, y las élites intelectuales”, proclamó.



En ese sentido, Peña valoró como oportuno el llamado hecho por el presidente Abinader, para que, entre todos, lleguemos a un acuerdo sensato sobre cómo enfrentar el choque externo que la crisis haitiana nos está transmitiendo.



“Evitemos que la crisis haitiana nos divida. Si nos dividimos, podríamos abrir las puertas al surgimiento de ofertas políticas extremas, de derecha o izquierda, que podrían atentar contra la paz social, el activo más valioso que hemos acumulado durante las últimas seis décadas”, sostuvo la vicepresidenta.



Peña afirmó que en los contactos internacionales que sostiene con líderes de gobiernos y organismos multilaterales, percibe la admiración que sienten por el país.



“No miento cuando afirmo que la admiración que producimos fuera, supera con creces la que sentimos a nivel interno. Incluso puedo afirmarles, que desde las montañas más altas, con la presencia de líderes políticos y los principales empresarios a nivel mundial pude percatarme, este pasado mes de enero en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, de cómo nos admiran pero sobre todo de cómo valoran nuestro potencial”, aseguró la vicepresidenta.



Su visión del desarrollo



En un discurso optimista la vicemandataria presentó su visión sobre el proceso de transformación, crecimiento y desarrollo que ha exhibido la economía dominicana en las últimas décadas.



“El camino que conduce al fracaso de los gobiernos está construido con frases políticamente populares. De ahí tantos discursos que suenan metafóricos y complacientes sin una visión sincera de desarrollo a futuro del país”, subrayó Peña.



Sostuvo que para hablar de desarrollo debe existir continuidad de Estado, y que en eso el presidente Abinader ha dado el ejemplo.



“No podemos hablar de crecimiento o futuro promisorio, sin hablar de continuidad de Estado, aspecto del cual el presidente Luis Abinader ha dado cátedras de institucionalidad, liderazgo y ejecución”, expresó.



Al valorar el crecimiento económico resaltó que para 1962 el país ocupaba el puesto catorce en el ranking del Producto Interno Bruto (PIB) por habitantes. “Hoy ocupamos el séptimo lugar. Con 10,700 dólares por habitante en el 2022, hemos superado a Brasil, Colombia, Perú y Ecuador”, resaltó Peña.



La mujer en el desarrollo



Al conmemorarse ayer el Día Internacional de la Mujer, la vicepresidenta valoró el aporte de la mujer en el desarrollo económico y social del país. Y lo hizo basada en estadísticas.



“La tasa de ocupación femenina, por ejemplo, se ubicó en un 47 % en el año 2022, cercana a su nivel previo a la pandemia. Esto refleja la reintegración de las mujeres al mercado laboral, luego de que fueron de los grupos más afectados por la crisis sanitaria debido principalmente a su rol fundamental en el cuidado del hogar”, expuso.



Sostuvo que esas estadísticas significan que el presidente Abinader ha demostrado tener como centro de su gobierno el fomento a la participación de la mujer en la sociedad.



“Como primera medida, entregó en manos de las mujeres un puesto estratégico, como el de ser representantes del Poder Ejecutivo en las provincias, al nombrar a 31 de ellas en las gobernaciones provinciales”, expuso.



Explicó que en el ámbito laboral la población femenina ocupada se concentra en un 35% en los puestos de mayor requerimiento académico, como el caso de gerentes y administradores, profesionales e intelectuales, técnicos del nivel medio y empleados de oficina, en comparación con la población ocupada del género masculino que es de un 16%.



Peña resaltó que las empresas lideradas por mujeres han representado una participación importante en el sector exportador de la República Dominicana, acumulando 3,209 agentes 26 económicos con registros de exportación desde inicios del año 2012 hasta agosto 2022.



Informó que al cierre de 2021 se registró un valor superior a los mil 800 millones de dólares sólo de exportación de este grupo de empresarias.



“Hoy tenemos más mujeres que nunca liderando cámaras de comercio en el país. Cuando apenas en el 2010 todas las Cámaras eran presididas por hombres, hoy el 25% están siendo lideradas por mujeres de empuje, comprometidas y dinámicas”, apuntó.



Sostuvo que el país cuenta con mujeres que han hecho la diferencia en los roles que les ha tocado desempeñar.



“La mujer dominicana tiene hoy día el cuasi-monopolio de los programas de televisión dedicados a la investigación periodística para fomentar la transparencia y denunciar posibles actos de corrupción. Tal es así que, sus nombres, Nuria, Alicia, Julissa y Addys, no necesitan de sus apellidos para saber a quienes nos referimos”, reconoció.



Sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación, la vicepresidenta expuso que no existen fronteras que impidan a la mujer dominicana : expresar con agudeza, profundidad y sabiduría, sus opiniones a la población en general”.



Al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio asistieron funcionarios del gobierno, así como empresarios de los diversos sectores económicos del país. El evento se desarrolló en el Hotel Embajador.

Los retos del país para apoyar más a las mujeres

Peña enumeró los retos que tiene la mujer dominicana en el ámbito económico. “Tenemos que cerrar la brecha entre la cantidad de mujeres estudiantes y egresadas de las universidades en comparación con las que están ocupando posiciones importantes dentro del sector público y privado”, expresó la vicepresidenta. Para trabajar ese desafío sostuvo que en coordinación con la Liga Municipal Dominicana se impartirán una serie de talleres y de diplomados a nivel nacional para desarrollar todo el potencial que tiene la población femenina y facilitar el camino para alcanzar una participación plena en la vida laboral, en puestos de liderazgo en los diversos sectores.

Desarrollo

La vicepresidenta comparó la economía del país para 1962 con lo logrado al 2022 como evidencia del desarrollo.