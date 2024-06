ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago, RD.- Los moradores y comerciantes de Pontezuela Abajo, ubicado en esta ciudad, se sienten abandonados por las autoridades tras el pésimo estado del puente peatonal y el mal olor de la cañada de Pontezuela.

El presidente de la Junta de Vecinos del Callejón de Los Fernández, Orlando González, pide a las autoridades que vayan en su auxilio ya que teme que cualquier persona pueda caer y lastimarse significativamente.

“Le pedimos ayuda al Ayuntamiento de Santiago o a Obras Públicas antes de que pase una desgracia. Hace mucho lo reporté y nadie me hace caso”, manifestó.

Hoyos, materiales deteriorados y barandillas flojas son algunas de las situaciones a las que se enfrentan los ciudadanos, entre ellos estudiantes, quienes se arriesgan todos los días al atravesar la carretera Santiago -Licey específicamente en el kilómetro tres y medio de la referida zona, donde los vehículos circulan a gran velocidad.

“La gente se tira por el medio con el miedo de que eso se derrumbe. Tiran todo por ahí, animales muertos… La cloaca y esa tubería, por eso hiede más. Cuando va a llover es que sale el mal olor”, expresó el comunitario Julián Valerio.

En el caso de la cañada, no solo desprende el mal olor, sino que la alta contaminación podría causar enfermedades a los residentes.

Además piden la construcción de otro puente peatonal para poder cruzar esta carretera, ya que los accidentes de tránsito son muy comunes y el atravesar ese tramo significa una verdadera odisea.

El ambientalista Olmedo León explicó el enorme impacto ambiental que posee la contaminación de esta y otras cañadas que dañan directamente al río Yaque del Norte.

“Ese encajonamiento de cañadas no debe ser permitido, eso implica que se sature y haya inundaciones. Estoy de acuerdo con los saneamientos, pero no encementar el lecho del río como la obra del Arroyo Gurabo, hay que hacer una discusión técnica pero que no se haga así”, aconsejó el experto en una entrevista previa con periodistas de elCaribe.

Las cañadas como Pontezuela o el arroyo de Gurabo, esta última en proceso de intervención, representan el 70 % de las aguas contaminadas a su paso por Santiago.

Los afectados esperan que en los próximos días, la Alcaldía de Santiago de los Caballeros vaya en su auxilio para la mejora de esta comunidad, de lo contrario aseguran que van a realizar manifestaciones y cerrarán el puente peatonal hasta que el mismo sea intervenido.