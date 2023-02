Email it

Diez personas inocentes perdieron la vida a manos de policías en últimos dos años. Muertes causan indignación

El niño Donelly Ramírez no llegó a esas olimpiadas de matemáticas y David de los Santos no pudo completar su sueño de ser fisiculturista.



La arquitecta Leslie Rosado no alcanzó a abrazar al bebé que llevaba en su vientre. Tampoco Elizabeth Muñoz Marte y Joel Díaz pudieron concretar su proyecto de vida como planean los recién casados.



La sangre del niño Donelly Martínez derramada por manos de un agente policial el pasado domingo tiñe la nefasta lista de inocentes caídos a manos de uniformados. Se supone que están llamados salvaguardar la seguridad ciudadana.



Donelly, estudiante meritorio por tres años consecutivos, era bueno para las matemáticas. Iba a ser invitado a participar en unas olimpiadas y pronto recibiría su diploma de sexto grado, pero un disparo segó su vida.



Según versiones recogidas en la escena del hecho, el niño, de 11 años, murió a causa de un disparo hecho por un policía. Fue en medio de un forcejeo con el padre de este Antony Martínez. Cuando le incautaba una bocina en pleno desarrollo de un carnaval en Santiago.



La muerte del menor revive el clamor de justicia y pone en relieve la urgencia de una real y pronta reforma policial.



El caso David de los Santos

Las malas prácticas y abusos por miembros de la Policía Nacional también quedaron evidenciadas en el caso David de los Santos.



El joven, de 24 años, falleció el domingo 1 de mayo del año pasado en el Hospital Darío Contreras, donde fue llevado tras ser golpeado salvajemente en un destacamento de Naco. Según el informe policial, David fue detenido en un centro comercial la tarde del miércoles 27 de abril. Había tenido un supuesto inconveniente con una señora.



En ese entonces, la PN declaró que una supuesta “crisis mental” llevó al joven a propinarse los golpes. Pese a haber sido detenido el miércoles, no fue hasta el viernes cuando sus familiares supieron de él. Tras días de búsqueda, finalmente, lo localizaron en el hospital Moscoso Puello en estado de gravedad. Tenía golpes y moretones por todo su cuerpo, desnudo, esposado e hinchado por todas partes.



David era licenciado en Educación Física. A sus 24 años, ya había terminado de construir una casa para su madre en Los Americanos, municipio Los Alcarrizos.



Quería ser profesor de deportes y estudiar nutrición con la intención de convertirse en fisiculturista, según cuentan los que lo conocieron.

Ministerio Público acusa a cuatro policías

Por el hecho, el Ministerio Público presentó acusación formal contra 11 imputados, para quienes solicitó el envío a juicio de fondo. Entre los acusados, hay cuatro policías, tres civiles y cuatro agentes de seguridad privada.



A los agentes policiales se les acusa de asociación de malhechores para cometer homicidio voluntario, tortura y barbarie.



En esos días, la sociedad estaba consternada por la muerte de dos hombres que fallecieron en hechos separados en medio de extrañas circunstancias en distintos centros de salud. A ellos fueron trasladados desde dotaciones policiales.



José Gregorio Custodio, en San José de Ocoa; y el barbero Richard Báez, en el distrito municipal Santiago Oeste, engrosan la lista de víctimas.

Asesinato de la arquitecta Leslie Rosado

Otra vida apagada que despertó la indignación colectiva fue la de la arquitecta Leslie Rosado. Ella murió a causa de un disparo efectuado por un policía la noche del 2 de octubre de 2021 en el municipio de Boca Chica. Salía de un restaurante donde celebraba el cumpleaños de su padre.



Según se estableció en el proceso judicial, el vehículo de la mujer rozó la motocicleta conducida por Disla Batista. Por eso este la persiguió y le lanzó varios disparos, uno de los cuales le impactó en la cabeza y le provocó la muerte. Leslie Rosado construyó junto el ingeniero Javier Martínez, una familia, compuesta por tres hijos de 15, 10 y 5 años y un bebé que no llegó a nacer.



La acción fue calificada por el presidente Luis Abinader como un “acto de salvajismo”. En pleno funeral, el mandatario afirmó que se haría justicia.



Policía condenado a 20 aÑOS

Por el caso, el cabo Janli Disla Batista purga una pena de 20 años de prisión. También fue condenado a 10 años de prisión Rafael Castillo Novas (Argenis). Era el que conducía la motocicleta en la que el agente persiguió a la víctima.



El caso de Leslie ocurrió en momentos en que la población tenía los recuerdos recientes de la brutal muerte de la pareja que regresaba de un culto en Villa Altagracia.



El Martes Santo de 2021, pasadas las 10:00 de la noche, Elisa Muñoz, de 32 años, y Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35, se trasladaban en su vehículo cuando fueron interceptados por una patrulla. Los policías la emprendieron a tiros sin mediar palabras. Por la muerte, serán enjuiciados el coronel César Maríñez Lora, el segundo teniente Victorino Reyes Navarro y el sargento Domingo Perdomo. También los cabos Norquis Rodríguez y Ángel de los Santos. Además de los rasos Anthony Castro, Juan Ogando, Guillermo Rosario Melo y Emil Alexander Rincón Marte.

Tragedia enlutó a comunidad de baní

La noche del pasado 25 de diciembre el luto llegó al municipio Baní, cuando un sargento, vestido de civil, mató a tiros a dos personas e hirió a otras dos en un colmado. Fue en la comunidad costera de Boca Canasta. Hace un mes, la Oficina de Atención Permanente de Peravia impuso tres meses de prisión preventiva al agente Ricardo Encarnación. El policía alegó que actuó en defensa propia ante un grupo de personas que le agredió a trompadas, patadas y botellazos. Supuestamente fue por corregir a un menor de edad que tocó su arma de fuego. Las víctimas mortales fueron identificadas como Yeison Manuel Ramírez, 24 años, y Walnis Aldis Peguero, 37 años.