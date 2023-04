Email it

Costa Rica.- El vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Jatzel Román, expuso sobre la importancia de participar en los procesos políticos con la meta de incidir en la toma de decisiones para el fortalecimiento democrático e institucional.

“La mayor parte de mi carrera política me tocó desde la oposición, que tiene sus serias dificultades, pero en general es más fácil que el oficialismo donde ya no se trata de vender esperanza sino presentar ejecutorias. Esto causa miedo en muchos jóvenes pues resulta muy riesgoso para quienes prefieren la tranquilidad, pero marginarse significa perder la oportunidad de influir en transformar tu país para bien”, resaltó el también ex viceministro de Relaciones Exteriores.

Román habló durante el panel organizado por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y el Instituto Republicano Internacional (IRI) con sede en Estados Unidos, desarrollado en el marco de la II Cumbre por la Democracia, cuyos co-anfitriones fueron Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Países Bajos y Zambia.

Cumbre por la Democracia

La Cumbre por la Democracia busca unir esfuerzos para renovar las instituciones a lo interno de los países participantes y enfrentar las autocracias en el exterior. Sus tres pilares son la defensa contra el autoritarismo, luchar contra la corrupción y avanzar el respeto hacia los derechos humanos.

El caso de República Dominicana fue puesto como ejemplo positivo por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden así como por la Embajadora de ese país ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, enfocándose en las medidas para la transparencia.

“Aquí no hemos venido a auto-aplaudirnos por los logros actuales, sino más bien a auto-exigirnos y así seguir acercándonos a la meta que es una sociedad basada en la libertad para la búsqueda de la felicidad, derrotando la discrecionalidad corrupta.» puntualizó Román.

Asimismo, indicó que «es mucho lo que está en juego a nivel personal, pero mucho más en lo nacional y regional si volteamos la mirada, tenemos entonces el compromiso de ser eternamente vigilantes. En lo que me concierne, he tomado la decisión de presentarme como candidato a Diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional en República Dominicana para legislar, representar y fiscalizar con una visión republicana”.



Jatzel Román ha sido Director Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC), Vicepresidente a nivel mundial de la International Young Democrat Union (IYDU), integrante de la iniciativa Generation Democracy y Embajador en el servicio interno de la Cancillería.