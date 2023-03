Email it

El Ministerio de Interior y Policía, informó que todos los cuarteles policiales del país tendrán acceso a Internet, con miras a fortalecer el servicio a la población y los trámites administrativos.



El titular de la institución, Jesús Vásquez Martínez, explicó que el avance tecnológico se da gracias a un acuerdo entre la Asociación Dominicana de Telecable (Adetel), el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio de Educación.



El plan de comunicación incluye transmisión de informaciones, programas y proyectos, estrategias y otras acciones que promuevan la cultura de paz, y la convivencia pacífica en las comunidades.



Vásquez Martínez explicó que el objetivo es acercar la institución a la sociedad y trabajar por la educación y la tranquilidad.



Agradeció la cooperación y sostuvo que la reforma policial ya muestra logros y conquistas, como esta firma.



Manifestó que el Ministerio de Educación es parte de este pacto, porque el Gobierno busca que todas las escuelas cuenten con servicios de internet.



El presidente de Adetel, Eugenio Arias Fernández, expresó que el tema es de nación y no particular y que están en la disposición de aportar su granito de arena para que disminuya la criminalidad.



Mientras que el director de la comisión para la reforma educativa de la Policía, Roberto Santana, indicó que la finalidad es aunar esfuerzos y coordinaciones en favor de la seguridad ciudadana y de formación para la colectividad.



El viceministro Julio Cordero Julio Cordero dijo que es posible dar un gran paso con la conectividad de las escuelas porque hay un 60% de estas que no tienen Internet.