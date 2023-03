El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estudia la posibilidad de otorgar una compensación económica a los dueños de vehículos que no cumplen con las condiciones físicas y mecánicas para circular en la vía pública.



Hugo Beras, director del Intrant, confirmó a elCaribe la información, que ya es tema de conversación entre transportistas.



No obstante, el funcionario indicó que la iniciativa no está definida, por lo que tampoco es oficial. Por estas razones no ofreció detalles de cómo será su implementación.



Adelantó que en el plan de chatarrización, la compensación no estará focalizada en un sector determinado, sino en la población en general. Esto partiendo de criterios técnicos sobre las condiciones de la flotilla vehicular.



Enfatizó en que en los procesos de chatarrización, estos modelos se implementan en muchos países.

“Lógicamente estas son cosas que se tienen que trabajar no solamente la chatarrizacion, sino el tipo de ayuda o compensación, no a los transportista, sino a todo el que tenga una chatarra. Eso es lo que se hace en todos los países”, dijo.



Sin embargo, precisó que el proceso debe tratarse por etapa. Ahora corresponde la fase de implementación de la inspección técnica Vehicular que, según dijo, tardará unos 24 meses.



“Claro que habrá intervención y habrá compensaciones para apoyar a la gente no solo a sacar esa chatarra del mercado que no cumple, sino que puedan tener apoyo”, sostuvo.



En ese sentido, señaló que cualquier medida se tomará en el marco de las disposiciones contenidas en la ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.



La ley 63-17 precisa que el Intrant “adoptará medidas, incluso la provisión de financiamiento especial, y dictará normas que produzcan la sustitución gradual de las unidades empleadas en la prestación del servicio público de transporte de pasajeros por unidades de mayor capacidad hasta lograr la masificación y colectivización del transporte público de pasajeros”. Los vehículos reemplazados deberán ser sacados del Registro Nacional de Vehículos de Motor por la Dirección General de Impuestos Internos y demolidos de inmediato por el Intrant, ordena la normativa que rige en materia de transporte, tránsito y seguridad vial.

Gran parte del parque vehicular es obsoleto

Actualmente, no hay datos de la cantidad de vehículos o propietarios que serían beneficiados con el programa.



Sin embargo, líderes de las principales centrales del transporte afirman que alrededor del 80 por ciento de los vehículos de transporte público no pasarían una inspección técnica.



Por otro lado, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) registra que los vehículos fabricados en los años 2000-2007 (incluidas motocicletas), ascienden a 2 millones 961 mil 379 unidades en el país.



Esta cantidad representa el 57.4% del total de vehículos que hasta el último informe, de fecha 2021, era de 5 millones 152 mil 448.