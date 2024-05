El candidato presidencial por el Partido Patria Para Todos y Todas, Fulgencio Severino dijo que de ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo 19 de mayo trabajaría para que este país sea una sociedad inclusiva, un modelo económico, donde todos los dominicanos y dominicanas sean tratados en igualdad de condiciones.



En ese sentido, explicó que todo lo que se vaya a hacer en su gobierno será para el beneficio de todos, “si hay pensiones, tengamos pensiones todos, si vamos a fomentar industrias, fomentemos industrias en todo el territorio nacional, si vamos a implementar un sistema de salud que no sea para que dos o tres entidades como son las ARS tengan beneficios, sino para que el pueblo tenga acceso al servicio de salud de calidad e incluyendo los medicamentos de forma gratuita”, especificó.



En función de esos principios básicos, el candidato presidencial proyecta que su gobierno trabaje en generar más empleos y en aumentar la producción, y en ese aspecto plantea que la forma de llevar a cabo estas iniciativas se basa en apoyar la producción agropecuaria con facilitar recursos y apoyo técnico, lo que incrementará el número de familia que dispongan de parcelas para trabajar.



Comunicó además que en su gobierno trabajará para industrializar una buena parte de la materia prima que hay en cada municipio del país, de manera que el territorio nacional genere más fuentes de empleo para que en cada lugar, la gente encuentre donde trabajar.



En cuanto al salario, un tema fundamental en la economía de cualquier país, dijo que estos deberán estar acordes con la productividad, lo que significa que se tiene que aumentar la productividad, por lo que los empresarios deberán garantizar un salario suficiente para satisfacer aunque sea la canasta básica mínima.



El candidato presidencial explicó que la canasta básica familiar mínima en el país es falsa porque no se corresponde con la realidad y en ese punto destacó que no es posible que una persona viva con 40 mil pesos. Ejemplificó, que tan solo alquilar una casa puede costar por sencilla que sea entre 15 mil a 20 mil pesos, por lo que resulta imposible vivir con ese salario. En relación con eso, mencionó que los estudios verdaderos revelan que una familia dominicana debería vivir con 160 mil pesos aproximadamente.



Fulgencio Severino dijo que en una posible gestión de gobierno garantiza a los dominicanos una pensión mínima como lo establece la ley que es del 60 % del salario mínimo, considerando que el salario mínimo que tomaría en cuenta no es el actual.

Personas en situaciones de dependencia

Severino mencionó que en su propuesta de gobierno contempla un plan de atención a personas que viven en situaciones de dependencia.



El candidato explicó que cuando un miembro de una familia se discapacita totalmente, este debe ser cuidado por uno de los miembros de su familia, por lo que contempla emplear a esa persona en su gobierno para que no sean dos personas las que estén desempleadas.