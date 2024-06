También plantean la reducción de la matrícula de diputados en la posible reforma constitucional

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y diputados de distintas bancadas se expresaron ayer a favor de una reforma constitucional que, además de los dos temas propuestos por el Gobierno, toque el electoral y legislativo.



El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y congresistas de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Alianza País (AlPaís) y Frente Amplio (FAMP) coincidieron en que en la modificación a la Ley Sustantiva que someterá el presidente Luis Abinader se incluya el mover la fecha de los comicios (juntarlos o separarlos por más tiempo) y la reducción de la cantidad de diputados.



Si fuera acogido el planteamiento –impulsado por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente; y otros sectores-, con el candado a la Carta Magna e independencia del Ministerio Público propuesto por el Poder Ejecutivo, serían cuatro los temas fundamentales a ser discutidos en la probable reforma constitucional.



Además de los mencionados, Castaños Guzmán recomendó otros puntos para ser incluidos en la modificación a la Ley Suprema.



La Finjus reiteró su respaldo a la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Resaltó que los 90 días de plazo establecidos entre un proceso electoral y el otro provoca tensión en los sistemas de partidos, al Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Junta Central Electoral (JCE).



La entidad está “absolutamente de acuerdo” con la reducción de la matrícula de diputados, ya que cree que la República Dominicana es quizás uno de los países con más legisladores por cada 100,000 habitantes.



El diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio, plantea que en vez de dos procesos de elecciones, sean tres: la municipal, la congresual y la presidencial, cada certamen en una fecha distinta.



En cuanto a la reducción de la cantidad de diputados, cree que se pueden suprimir los cinco nacionales, para que en vez de los 190 de la Cámara Baja, sean 185 integrantes.



“En lo que yo estoy de acuerdo es que el diputado nacional sea una jurisdicción nacional y si no, se sacan los cinco diputados de minoría. Que no existan. Es decir, no hay por qué agregar cinco diputados; la Cámara perfectamente puede estar representada por 185 diputados”, expresó.



De igual manera, propone 10 senadores -en vez de los 32 actuales-, uno por cada región. Se basa en la Ley Orgánica de Regiones Únicas, aprobada en el año 2022, la cual divide al país en 10 grandes demarcaciones.



De su lado, Ramón Ceballos, diputado de ultramar, propone bajar a 100 o 105 la cantidad de diputados, ya que está convencido de que los más de ocho millones de electores que tiene el país, es poco para la cantidad de diputados que hay en el Congreso Nacional.



Contrario a Rodríguez Restituyo, el legislador perremeísta quiere que las elecciones sean unificadas, porque la República Dominicana es una nación pobre (ante el dinero que se invierte en los dos certámenes). “¿Cómo usted puede tener dos elecciones con una diferencia de tres meses?”, cuestionó.



Al respecto, el diputado de Alianza País, Pedro Martínez, aplaude la unificación de las elecciones en la reforma constitucional. porque ha quedado demostrado que los dos procesos actuales con tres meses de diferencia, “son un elemento traumático” para la vida política e institucional del país.



“Estoy de acuerdo con eso y con la reducción de la matrícula de diputados”, señaló el diputado nacional.

José Francisco (Bertico) Santana Suriel, del PRM, es otro que abraza la realización de las elecciones en un día. Recuerda que cuando se planteó la división de los comicios, siendo él parte de la comisión reformadora, no estuvo de acuerdo.



Sobre la reducción de curules en el órgano parlamentario, dijo que tiene una posición pero se la reserva porque no estará debatiendo la propuesta de reforma constitucional del presidente de la República, puesto que no repetirá como diputado.



Otras propuestas de la Finjus



En otro orden, Servio Tulio Castaños Guzmán propone que se debe incluir en los temas de reforma constitucional la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), “que desde el punto de vista técnico no tiene la capacidad para estar evaluando jueces”; y los órganos de gobierno a lo interno del Poder Judicial, “me refiero al Consejo Superior del Ministerio Público, habría que evaluar esas instituciones a ver si realmente se lograron los objetivos de haberlas creado”.



También el control externo del órgano rector del Sistema Nacional de Control, “aquí la gente no ha puesto ese tema sobre la mesa”; y el “si vale la pena” un pleno de la Cámara de Cuentas o nombrar a una sola persona como presidente de esa entidad.



“Evidentemente de que si se está hablando de una reforma constitucional, no solamente nos vamos a limitar, por ejemplo, al tema del período presidencial sino que hay temas que habrá que tocar en esta ocasión”, puntualizó.



El representante de la de la entidad cívica habló a su llegada al Salón Hugo Tolentino Dipp del órgano parlamentario para reunirse con legisladores.

Congreso unicameral y elección de gobernadores

Tanto el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo como su colega perremeísta Bertico Santana Suriel entienden que se debe aprovechar la reforma constitucional para que el Congreso Nacional sea unicameral.



Santana Suriel plantea que los gobernadores provinciales no sean designados por el Poder Ejecutivo sino que sean elegidos por el pueblo, como los alcaldes y legisladores.



“Debe ser una persona que conozca de las problemáticas estructurales de la provincia, para que dentro del marco de la ley conjuntamente con los diputados los senadores y los alcaldes puedan discutir la política pública de esos territorios; que pueda traducirse en realizaciones en el futuro, en un orden de prioridad”, abundó.