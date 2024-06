Expertos nacionales e internacionales presentaron el panel “Hacia la consolidación de la libre competencia en la República Dominicana: la necesaria reforma de la Ley 42-08”, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).



La disertación fue organizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Centro de Derecho de Comercio y Desarrollo (CLDP).



El panel sirvió como una plataforma crucial para abordar los desafíos que actualmente presenta la Ley 42-08 en el contexto económico y legal del país.



María Elena Vásquez , presidenta del Consejo Directivo de ProCometencia, explicó que un examen denominado peer review, que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto a otras organizaciones, arrojó que la ley de competencia dominicana también limitaciones importantes.



La funcionaria señaló que con la acutal Ley 42-08 no hay un régimen de control de las concentraciones aplicadas a toda la economía, las multas máximas por prácticas anticompetitivas son bajas y con un bajo efecto disuasorio, y las investigaciones están sujetas a plazos de prescripción y vencimiento muy cortos.



“Ya Ley 42-08 resulta insuficiente para encarar los desafíos que afectan las competencias en los mercados de bienes y servicios. De hecho, en otros países las leyes de defensa de las competencias han sufrido modificaciones e incluso hay legislaciones que establecen la necesaria o la obligatoria modificación a esas normativas cada cierto tiempo”, resaltó.



Antonella Salgueiro, consultora internacional en Comercio Internacional y Competencia, se centró en las modificaciones que requiere la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia.



Sostuvo que hay prácticas que contempla dicha ley pero que requiere de ciertos ajustes para que pueda ser aplicadas de manera más eficiente. Además, señaló que también existen prácticas que no están completadas en la Ley No. 42-08.



Vásquez recomendó una mejoría en los plazos de vencimientos y en las herramientas de investigación para Procompetencia.



Robert Anderson, experto internacional y consultor en asuntos públicos, presentó la implementación de un régimen efectivo de control de concentraciones, explorando las ventajas económicas y las mejores prácticas internacionales en este ámbito. Además, sugirió métodos para fortalecer las sanciones disuasorias contra prácticas anticompetitivas.

Otros temas tratados durante el panel

Este segmento del panel examinó programas de clemencia, herramientas de investigación y la regulación de abusos de posición dominante, entre otros temas. Contó con la moderación de Angélica Noboa, abogada experta en Derecho de la Competencia. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del magistrado Francisco Ortega, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNPHU. El panel tuvo lugar en la Sala Max Henríquez Ureña.