Las Gordas. – El director del distrito municipal de Las Gordas en Nagua, Julio César de la Cruz, entregó este domingo un autobús a la comunidad de Los Memisos, que permitirá que jóvenes y adolescentes de allí puedan llegar a sus centros educativos en condiciones dignas.



Según se explicó en un comunicado, el nuevo autobús estará ofreciendo servicios a partir de esta semana a estudiantes del liceo de la comunidad de Mata Bonita y universitarios que cada día viajan hacia de la ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.



De la Cruz dijo sentirse satisfecho y agradecido con la gente de Las Gordas, en especial de esa comunidad de Los Memisos, por haberle dado la oportunidad de servirles a través de la Junta Distrital.



“Yo amo mi distrito municipal y yo aquí he venido a ser soporte del desarrollo de nuestras comunidades. A mí me gusta trabajar para el futuro, invirtiendo en una futura generación. Por décadas, nuestros jóvenes pasaron por muchas cosas para poder ser bachiller, pero ya no más, aquí está su autobús”, afirmó De la Cruz.



El director distrital dijo además que con la entrega de dicho vehículo espera contribuir con el desarrollo de estudiantes y familias de la zona.



“Este servicio de transporte escolar va a permitir que cada familia de las comunidades de Los Memisos y La Laguna del Caimán tenga un ahorro mensual de RD$3,850 pesos, unos 46,200 pesos por familia”, explicó.



El representante municipal informó además que el autobús habría costado la suma de US$26,000 que, traducidos a pesos dominicanos al momento de la compra, ascendió a RD$1,417,000.



“La guagua está en perfectas condiciones. Agradezco a todo el equipo de trabajo que me ayudó a corregir algunos detalles que tenía el vehículo, además del mantenimiento y la reparación del aire al que lo sometimos, en total, invertimos 1,517,000 pesos dominicanos en un autobús que debe durar 15 o 20 años en manos de la comunidad, pero hay que cuidarlo”, enfatizó el director.



El funcionario municipal anunció además que los gastos de combustibles y los costes del chofer del autobús serían asumidos por la Junta Distrital para garantizar que los jóvenes y adolescentes tengan la garantía de que llegarán a tiempo a sus centros de estudios, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir trabajando en favor de las 23 comunidades que conforman el distrito municipal Las Gordas.



De su lado, el hoy profesor Frenely Mosquea Rodríguez, agradeció el aporte de De la Cruz, al tiempo que, partiendo de su propia experiencia, valoró como positiva la donación, la que definió como fundamental para que ningún niño o adolescente se quede sin ir a la escuela.



En tanto que, la joven Scarlett Martínez, al hablar en nombre de la comunidad estudiantil de Los Memisos y La Laguna del Caimán, agradeció la donación por parte de la Junta Distrital.



Durante el acto de entrega del autobús, De la Cruz, estuvo acompañado de la subdirectora, Marcelina Tirado; la vocal Yaritza Santos García; el pastor Nicolás Germosén, la animadora, Adelina Rodríguez; el maestro Frenely Mosquea; su madre doña Fela; Regina Santos, representante de la comunidad de Las Lagunas; Flennys Jiminián, entre otros.