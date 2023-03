Email it

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, y desde ya el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otras instituciones del Estado se preparan para salvaguardar la vida de quienes se movilizan por diversos puntos del país durante el feriado.



En rueda de prensa, el titular del COE, Juan Manuel Méndez, declaró ayer que por el asueto volverán a realizar el operativo “Conciencia por la Vida”, con el que desplegarán 48 mil 578 personas en las calles para evitar que ocurran eventos de gravedad desde las 2:00 de la tarde del jueves 06 de abril hasta las 6:00 de la noche del domingo 9.



El mayor general retirado, dijo que junto a otros organismos de seguridad trabajarán para prevenir asfixia por inmersión, accidentes de tránsito e intoxicación por alcohol y por alimentos, por lo que pondrán en marcha estrategias de respuestas que permitirán atender cualquier situación que tengan los ciudadanos en su traslado hacia diferentes zonas del territorio.



En ese sentido, señaló que la población debe acogerse al respeto de los límites de velocidad, y a las demás recomendaciones dictadas por las entidades de protección civil, como el no consumo de alcohol mientras se conduce y antes de hacerlo.



“La Semana Santa es tiempo de reflexión y unión familiar”, resaltó Méndez, quien a la vez llamó a las personas a evitar situaciones que pongan en riesgo su vida.



El funcionario destacó que establecerán dispositivos de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías y autopistas de todo el país, así como en playas y balnearios permitidos.



Además, detalló que tendrán 3 mil 237 puestos de socorro, 570 ambulancias, 252 unidades de respuesta inmediata, 49 puestos de grúas, 16 dispositivos de protección y asistencia vial, 19 embarcaciones, 24 puestos con carro-taller y tres helicópteros.



De igual manera, indicó que la población contará con 10 centros de atención pre-hospitalaria, dos hospitales móviles, 43 autobuses de la OMSA, 21 centros para la ubicación y atención de niños extraviados y nueve puestos de mando regionales.



Vigilancia



Juan Manuel Méndez, que también es el director de Emergencias Médicas del 911, manifestó que para el asueto religioso suelen producirse intoxicaciones de menores de edad, y por ello instó a las familias a estar vigilantes a lo que hagan los niños tal como lo dispone el código del menor, que manda a los padres a cuidar el bienestar de sus hijos.



Asimismo, recomendó a la población desplazarse con comedimiento y mensura, usando el cinturón de seguridad y el casco protector.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) es una de las entidades que participan del operativo, e informó que estará atento a las enfermedades gastrointestinales que se puedan producir por el consumo de alimentos que no estén bien cocidos durante el feriado.



Una de esas afecciones es el cólera, cuya incidencia desde octubre del año pasado ha afectado a 104 personas, pero contrario a lo que está sucediendo en Haití, aún no se registran muertes.



El titular de la entidad, Daniel Rivera, también manifestó que todas las áreas de emergencia y trauma están siendo reforzadas y estarán disponibles para la población.



Agregó que el Hemocentro Nacional y la Cruz Roja tienen en reserva la sangre necesaria para distribuirla a la parte norte, sur y este del país.

La Semana Santa dejó 34 muertos en el 2022

El año pasado cuando la conmemoración de la Semana Mayor volvió a la normalidad porque no existían las restricciones impuestas por el covid-19, fallecieron 34 personas, de las cuales, 25 fueron por accidentes de tránsito.



Según datos del Centro de Operaciones de Emergencias, nueve individuos también perdieron la vida por ahogamientos en playas y balnearios.



Conforme a los boletines de la entidad, 18 de las colisiones producidas en las vías fueron por motocicletas, cuatro por atropellamiento y tres involucraron a vehículos livianos.



También 257 personas resultaron afectadas por los 187 accidentes de tránsito que ocurrieron en el asueto.



Para el presente año, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que es otro de los organismos que estarán trabajando conjuntamente con el COE en el operativo, volverá a aplicar medidas para la prevención de incidentes, por lo que desde la 6:00 de la mañana del Jueves Santo hasta las 5:00 de la mañana del lunes 10 de abril prohibirá la circulación de vehículos de carga.



En el 2022 el gran flujo de personas que se desplazó hacia las provincias del interior, también causó 547 intoxicaciones por la ingesta de alcohol.