Caracas. El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó que se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en el país, con el objetivo de transmitir el mensaje de que el proceso para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio “va bien



“Le hemos exigido, precisamente a algunos países, sobre todo los países llamados occidentales, Estados Unidos, Europa, que transmitan la información de lo que realmente ocurre en Venezuela, que vamos a un proceso en paz, a pesar del asedio, de los ataques, a pesar de las sanciones (…) el proceso electoral va bien”, indicó Gil.



Señaló que durante la reunión se repasaron las leyes y la situación política venezolana. “Hemos visto cómo el proceso de postulación de los candidatos ha transcurrido apegado al derecho nacional, a la ley, al reglamento de elecciones”, añadió.



Asimismo, dijo que ya se enviaron las invitaciones para la observación electoral a la Unión Europea (UE), la ONU, el Centro Carter y la Organización Latinoamericana de Veedores Electorales.



Estados Unidos, la Unión Europea (UE), otros países de la región no afines al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y países aliados de Venezuela, como Brasil y Colombia, han expresado su preocupación por el proceso electoral, luego de que la coalición antichavista Plataforma Unitaria (PUD) no pudiera inscribir a la historiadora Corina Yoris.



Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Francia, Emmanuel Macron, afirmaron el pasado jueves que los impedimentos para la inscripción de Yoris en Venezuela son “graves”. Lula, que habló a la prensa en una comparecencia conjunta con su homólogo francés, puntualizó que el que Yoris no haya podido inscribirse como candidata es algo que no tiene explicación.