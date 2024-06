ESCUCHA ESTA NOTICIA

Miami, 10 jun (EFE).- Decenas de residentes de un edificio de apartamentos de Miami fueron evacuados este lunes debido a un incendio masivo precedido de un tiroteo que dejó una persona en estado crítico, informaron las autoridades.



El incendio se desató alrededor de las 8:15 hora local (12:15 GMT) en el edificio Temple Court Apartments, y cuando los bomberos de Miami acudieron al lugar del siniestro encontraron a un hombre con herida de bala en el torso.



El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que la víctima del disparo fue trasladada al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital en estado crítico y que el incendio es el primero de categoría 3 (el mayor nivel) de alarma que se presenta en la ciudad en 25 años.



Además de la víctima del disparo, otro residente del edificio fue trasladado al hospital por inhalación de humo y tres bomberos también tuvieron que ser hospitalizados en condición estable «para una evaluación adicional», dijo este cuerpo.



Aunque el tiroteo sigue bajo investigación y no se ha identificado al tirador, la Policía señaló que no cree que exista una amenaza para la comunidad.



Las primeras llamadas alertando del incendio se produjeron alrededor de las 8:15 hora local y, según las estaciones de radio locales, hubo escenas de pánico dentro del complejo de apartamentos y los residentes informaron de que estaban atrapados en sus viviendas.



El alcalde Suárez dijo que los bomberos «rescataron a varias personas», algunas de ellas de sus balcones.



Los bomberos de Miami continúan en estos momentos tratando de sofocar el voraz incendio, mientras que los evacuados del edificio de 61 apartamentos fueron trasladados al Parque José Martí, donde se les dio la necesaria atención médica.



Los registros de propiedad del condado citan como propietario del edificio a AHF Temple Court LLC, con sede en Dallas, que compró el complejo en 2019 por 6,7 millones de dólares.



Los registros corporativos estatales dicen que AHF Temple Court, Atlantic Housing Foundation y Atlantic Housing Management funcionan desde la misma oficina de Dallas, según recogió el diario The Miami Herald.



En un comunicado, Atlantic Housing Management confirmó que el hombre baleado es un empleado de Temple Court e indicó que aún están determinando «la causa de estos eventos y verificando si hay otras lesiones».



«La Policía está investigando y ayudaremos en todo lo que podamos», agregó el comunicado.



Las autoridades dijeron que el incendio se inició en el tercer piso, al tiempo que el Departamento de Policía de Miami emitió un aviso de seguridad pidiendo a las personas que «se abstengan de entrar o permanecer en las cercanías para evitar cualquier daño potencial causado por un incendio en un apartamento cercano». EFE