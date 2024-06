ESCUCHA ESTA NOTICIA

Puerto Príncipe, Haití (EFE).- La ONU lanzó este miércoles, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, un nuevo llamamiento a la acción para poner fin a «la violencia sexual que afecta desproporcionadamente a niñas y mujeres haitianas».



En los últimos años, los informes sobre delitos sexuales en Haití muestran «una persistente tendencia al alza en estos actos violentos contra mujeres y niñas», indicó la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) en un comunicado.



«Estas acciones, a veces utilizadas como armas de control, dejan cicatrices físicas y emocionales duraderas no sólo en los sobrevivientes, sino también en las comunidades», agregó.



Para la Binuh, este 19 de junio es una oportunidad de resaltar la necesidad urgente de una acción concertada por parte de todos para brindar un apoyo adecuado a las víctimas de la violencia y establecer los mecanismos que procuren un entorno seguro, inclusivo y protector donde cada mujer y niña pueda vivir sin miedo a ser víctima de violencia sexual.



En este Día Internacional, «nos reunimos para expresar nuestro profundo apoyo y solidaridad a las mujeres haitianas, que enfrentan desafíos extremos en el contexto actual de conflicto e inestabilidad», apunta la nota, que insiste en la idea de que «juntos podemos poner fin a la violencia sexual en tiempos de conflicto y ofrecer a las mujeres haitianas la esperanza de un futuro mejor».



La Binuh «continuará sus esfuerzos para hacer realidad esta visión de un mundo donde la igualdad de género no sea solo un principio fundamental, sino una realidad concreta para todos», añadió.



Niñas y mujeres son especialmente vulnerables a la violencia que sufre Haití a manos de las pandillas, que el pasado año dejaron 8.000 muertos y heridos y han llegado a controlar un 80 % de Puerto Príncipe, así como otras zonas del país, según cifras de la ONU.



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas avaló en octubre de 2023 el envío de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití, en respuesta a la solicitud hecha un año antes por las autoridades haitianas para erradicar la violencia de las bandas armadas, pero el despliegue de ese contingente, que liderará Kenia, no termina de concretarse.