Jerusalén. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó que haya o que vaya a haber un desastre humanitario en la ciudad de Rafah, de donde alrededor de 450,000 personas han huido ante una ofensiva israelí que ha sido cuestionada por gobiernos y organismos de todo el mundo.



“La catástrofe humanitaria de la que hablaban no ha ocurrido, ni ocurrirá”, dijo el mandatario en un mensaje en vídeo en el que defendió no hablar sobre el “día después” de la guerra en la Franja de Gaza hasta que el grupo palestino Hamás no haya sido completamente eliminado.



Con sus palabras Netanyahu parecía responder a las críticas del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que el domingo dijo en una entrevista en CBS que Israel no tenía un plan para lo que ocurrirá en el devastado enclave palestino una vez acabe la guerra.



Un mensaje similar al de Catar, mediador clave entre Israel y Hamás, que ayer insistió en que “Israel no tiene hoja de ruta” para poner fin a su guerra en Gaza, y consideró que la “solución” para descongelar las negociaciones para una tregua en la Franja “es la presión internacional”, en palabras del portavoz del Ministerio catarí de Exteriores, Majed al Ansari.



Mientras, los ataques israelíes en el devastado enclave palestino ya se han cobrado la vida de al menos 35,233 personas.