El presidente Joe Biden cree que el ataque de Irán llegará más pronto que tarde y pide al país no hacerlo

Washington.- Estados Unidos consideró que las amenazas de Irán de atacar territorio israelí son “muy creíbles” por lo que movilizará tropas adicionales en Oriente Medio en preparación a una escalada del conflicto en Gaza de consecuencias impredecibles y que podría darse.



La Casa Blanca consideró este viernes que las amenazas de Irán contra Israel a raíz del ataque por parte de fuerzas israelíes al consulado iraní de Damasco la semana pasada, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, son “creíbles” y prometió garantizar la seguridad de su aliado en caso de un ataque de Teherán.



“Estamos dando un seguimiento muy, muy de cerca. Consideramos todavía que la amenaza potencial de Irán es real, sin duda es creíble”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una rueda de prensa telefónica.



El funcionario añadió que la Administración de Joe Biden está en contacto con el Gobierno israelí para que “tengan todo lo que necesitan” para defenderse en caso de un ataque.



Según una fuente anónima familiarizada con los planes de Irán citada por el diario The Wall Street Journal (WSJ), Israel se está preparando para un posible ataque de Irán que podría ocurrir tan pronto como este viernes o este sábado.



De acuerdo con esta versión, Irán estaría preparando un ataque directo contra el sur o el norte de Israel para los dos próximos días.



El rotativo citó, sin embargo, otra fuente según la cual el Gobierno iraní sigue discutiendo planes para atacar a Israel y todavía no ha tomado una decisión final.



En preparación para una escalada en la región, Estados Unidos está incrementando el número de tropas en Oriente Medio para prepararse a un eventual ataque iraní contra objetivos israelíes u occidentales, indicó este viernes el medio USA Today.



Esa ofensiva podría tener lugar “muy pronto y sin aviso previo”, añadió el medio citando a dos altos cargos sin identificar.



Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aseguró este viernes que han llamado de manera privada a las partes en conflicto a detener una escalada “que parece aumentar a diario” y dijo estar “muy preocupado” por un potencial aumento de las hostilidades.



El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha sostenido en las últimas horas una ronda de llamadas con sus homólogos de Turquía, China y Arabia Saudí para intentar disuadir a Irán de emprender un ataque contra Israel.El Pentágono dijo el jueves estar monitoreando de cerca la amenaza de Irán y destacó que tomará las medidas necesarias para proteger a sus propias fuerzas.



El mismo día aterrizó en Israel el jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom, en inglés), el general Michael Kurilla, para reunirse con el ministro de Defensa Yoav Gallant y otros funcionarios, para abordar los posibles escenarios que se derivan de la amenaza iraní.



La posibilidad de un ataque inminente de Irán contra Israel ha elevado la tensión en los mercados y se ha traducido en las últimas horas en subidas sensibles del petróleo, el oro y los bonos soberanos, valores expuestos a la inestabilidad geopolítica o considerados refugio ante una escalada regional derivada del conflicto en Gaza.



Aunque Israel no ha reconocido su autoría en el ataque de Damasco, como es costumbre, esa acción ponía en riesgo a personal e instalaciones diplomáticas y representa una escalada en la guerra en la sombra que realiza Irán con milicias afines contra Israel, Estados Unidos y otros aliados como Reino Unido.



El conflicto de Gaza, que comenzó con el ataque coordinado del brazo armado de Hamás el 7 de octubre, ha galvanizado a una mutiplicidad de grupos chiítas como Hizbullah, en el Líbano; los rebelde hutíes, en Yemen y en el Mar Rojo, o las movimientos armados chiítas en Irak, que acabaron con la vida de tres soldados estadounidenses en Jordania en febrero.



Defensa de Israel



El presidente estadounidense, Joe Biden, consideró que el eventual ataque de Irán sobre objetivos israelíes llegará “más pronto que tarde” y pidió a Teherán no llevarlo a cabo. En una intervención en la Convención de la Red de Acción Nacional, el mandatario demócrata subrayó que Washington está comprometido con la defensa de Israel. “Apoyaremos a Israel. Ayudaremos a defender a Israel. Irán no lo conseguirá”, destacó.



Este mismo viernes, la Casa Blanca se había pronunciado también al respecto y había considerado “creíbles” las amenazas de Irán, por lo que, según añadieron medios estadounidenses, movilizará tropas adicionales en Oriente Medio para prepararse a una eventual escalada del conflicto.

Ejército de Israel dice estar preparado

El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, advirtió este viernes de nuevo a Irán que Israel está preparado “ante cualquier (posible) escenario”, y recordó que el país afronta una guerra en la Franja de Gaza desde hace medio año en la que ya se han enfrentado “todas las amenazas posibles”.



“Más que nunca, estamos preparados para defendernos ante cualquier tipo de amenaza. Sabremos defender a nuestra ciudadanía”, advirtió Hagari al finalizar una evaluación de la situación de seguridad en la que participó el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, y el jefe del Comando Central estadounidense (Centcom, en inglés), el general Michael Kurilla, entre otros.

Damasco

Israel se prepara para un posible ataque desde Irán en represalia por el bombardeo de la embajada iraní en Damasco este mes.